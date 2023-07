Sergio Alaux: "El cambio es un hecho, está en curso y no queda otra que acoplarse"

La transformación es un hecho y hacia allí va el Turismo Carretera, presto a escribir las primeras páginas de una nueva era para su tan rica historia automovilística.

La modernización con la llegada del Ford Mustang, Chevrolet Camaro y Dodge Challenger, supone un desafío mayúsculo para equipos, ingenieros, proyectistas y pilotos, los verdaderos encargados de gestar y concretar tamaña innovación.

Miles de interrogantes brotan en consecuencia, ya sea sobre el desconocimiento absoluto de la fisonomía estructural de las máquinas, como también, y fundamentalmente, sobre la posible alteración de la esencia y tradición del tan querido y popular TC.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Yendo hacia atrás, repasando la historia, en algún momento se cambió de las Cupecitas a los autos actuales, algo que fue inevitable. Por ahí duele un poco, después de tantos años, y creo que por ahí viene el rechazo natural al cambio. Pero hay tanto fanatismo por el TC, y es tan fuerte la tradición, que uno ya ahora ve hinchas de Toyota en los autódromos”, nos cuenta el pigüense Sergio Alaux, uno de los pilotos con más competencias actualmente dentro del TC.

“El cambio es un hecho, ya está en curso y no queda otra que acoplarse. La dirigencia tomó la decisión de este cambio generacional en la categoría. Y la realidad es que, en un principio, cuando entró Toyota, nos negábamos un poco, porque era algo irreal a lo que era el TC; pero ahora, sabiendo que todo va a pasar por los autos modernos, obviamente que uno ya lo naturaliza un poco más”, afirmó.

—¿Cuánto ayudó la llegada de Toyota a impulsar esta renovación?

—Y todo arranca ahí, con la incorporación de Toyota. Creo que eso motivó este cambio generacional y en cierto punto eso marcó el puntapié para ilusionarse con los autos nuevos. Al comienzo uno cree que es una locura, pero el fanatismo, por lo que se en la pista, la hinchada y la gente, te termina mostrando que por ahí está bueno avanzar y que uno tal vez está equivocado.

En las últimas horas, Las Toscas Racing (junto al Pradecon Racing, uno de los equipos que, con Christian Ledesma a la cabeza, será precursor en el desarrollo de las nuevas matrices) adquirió el primer Chevrolet Camaro que se armará con vistas al comienzo del calendario 2024.

Días atrás, el puntaltense Rodolfo Di Meglio nos confirmó que él llevará adelante el diseño y armado del primer Dodge Challenger; al tiempo que Mariano Werner, junto a su equipo, se encargarán del Ford Mustang.

Desde la ACTC aseguraron que los nuevos bólidos competirán desde la próxima temporada.

¿Algo prematuro tratándose de algo tan novedoso?

“Recién están trayendo las primeras piezas de afuera y solos dos equipos están en condiciones de poder importarlos hoy por hoy, con lo cual ya estarán adelantados a varios de los demás y con ventaja en cuanto a desarrollo. La categoría tendría que haberle puesto un freno para que estemos en igualdad de condiciones”, nos cuenta Alaux.

“Me habría gustado que no sea ya, tan pronto, y que no se mezclen autos viejos con nuevos; yo habría esperado un poco para que todos estén en condiciones de afrontar el cambio y no un puñado de equipos y pilotos. Hubiese esperado un año más y que todos puedan hacerlo, sino termina siendo una carrera de plata, a ver quién te corre con la billetera más grande”, dejó en claro el pigüense, radicado en Trenque Lauquen.

—¿En tu caso, qué postura tomarás?

—Llevo 321 carreras en la categoría y con la edad que tengo, por más que me siento capacitado para seguir haciéndolo, es natural decir que estoy en el final de mi carrera deportiva; ya voy viendo de a poco el final. Y por esa razón quiero vivir ese cambio y quedar dentro de la historia. Me gustaría experimentar la novedad y poder retirarme con un auto moderno. La idea es encarar el proyecto del Camaro lo más pronto posible.

“De momento solo sabemos lo que uno fue escuchando. Se ha charlado poco y no sabemos más de lo que trascendió. La intención es hacer ese solo auto el año que viene, y en base a eso proveer de todos los elementos a los demás, en la medida que se vaya observando su funcionamiento. Por más que uno quiera no vamos a poder hacerlo ya, sino en un mediano plazo estimo”, puntualizó.

—Más allá de los plazos, ¿crees que se toma el camino correcto?

—El camino que se ha tomado en los últimos años no fue malo, sino que todo lo implementado funcionó bien, por lo que me parece que la categoría sabe lo que hace y hacia dónde vamos. Las cosas se tienen que ir renovando y los pilotos nos vamos a acomodar, el auto que nos den lo vamos a intentar acelerar y llevar lo más rápido posible. También uno se tiene que adecuar a las reglas que impone la categoría. No tenemos mucha voz ni voto, solo nos queda acatar lo que se decide y hacerlo de la mejor manera.