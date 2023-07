Pampita opinó sobre la pelea de su esposo con Bodart

Carolina Pampita Ardohain habló de la fuerte pelea de su esposo Roberto García Moritán con el dirigente de izquierda Alejandro Bodart en un pasillo de TN tras la ardua discusión que ambos habían mantenido en el ciclo A dos voces (TN). Entrevistada en LAM (América), el ciclo que conduce Ángel De Brito, Pampita salió en defensa de su marido.

Cuando el notero de LAM le pidió a Pampita que opinara sobre el encontronazo de Roberto García Moritán con Alejandro Bodart, ella sonrió y afirmó: "Yo no lo vi, pero no me meto en nada. Yo acompaño desde casa. Nosotros nos acompañamos, pero respetando cada uno su espacio".

El cronista le consultó si ella temía que su marido se agarra "a las piñas", y asombrada por la ocurrencia, Pampita respondió: "No, a las piñas, jamás. Robert es un caballero, lo que tenga que decir lo va a decir con las palabras y siempre de buena manera".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

A Carolina también le preguntaron sobre el hecho de que en la pelea, Alejandro Alejandro Bodart haya chicaneado a Roberto García Moritán diciéndole "Andá a discutir con tu mujer", haciendo alusión a una chicana por todos conocida: la de quienes llaman al político y empresario "el marido de Pampita".

Tranquila y firme al mismo tiempo, Carolina Ardohain argumentó: "Nunca va a ser un agravio que esté casado conmigo. No lo van a ofender con eso. Para él es un orgullo estar casado conmigo. Estamos súper enamorados". (Clarín)