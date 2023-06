El regreso de Casados con Hijos en su adaptación teatral fue un éxito total para los seguidores del programa. Sin embargo, la clásica comedia argentina contó con la ausencia de uno de los personajes favoritos del público.

Érica Rivas, quien le dio vida a María Elena Fuseneco, decidió no participar en la obra por no estar de acuerdo con el guion. La actriz habría propuesto aggiornar la trama para que tenga mayor perspectiva de género y se valore más el lugar de la mujer en la sociedad actual.

Tras esta negativa de la actriz, el resto del elenco aseguró en distintas ocasiones que intentaron convencerla. En los últimos días, Guillermo Francella habló sobre esta situación. “¿Fue una espina que les quedó no haber hecho el elenco original?”, le consultaron en una entrevista para Caja Negra y el actor respondió: “Fue una elección, no se pudo más, se le habló de mil maneras”.

Con la propuesta del proyecto, Francella aseguró que tenía una buena intuición con el regreso de la familia Argento. “Y dicho y hecho. Hicimos 93 Gran Rex, que es una cosa…”, expresó el actor y añadió que Rivas no tenía la misma visión: “Y vos veías lo que era el público y justo ella me ha preguntado ‘¿de qué nos vamos a reír de un programa que tiene 18 años?’ Y de eso”.

Además, explicó como fue que finalmente se decidió no incluir a Maria Elena en la obra. “Ella sostenía que quería que hubiera otro Casados con hijos, con autoras mujeres que entienden el universo que está pasando”, señaló Francella y agregó: “Lo habló Florencia, Luisana, Gustavo, todos. Yo le aclaré ‘no te comas un pan amargo y no nos hagas comer a mi y a los chicos’. Estaba demasiado tomada con este tema y dijimos ‘bueno, entonces no se puede’”.

Finalmente el personaje de María Elena fue reemplazado por Azucena, la cual interpretó Jorgelina Aruzzi.

Tras el escándalo, Érica Rivas aseguró que no se bajó de la obra sino que la bajaron. “Me echaron porque era un dolor de huevos, porque soy un grano en el orto. Yo quería estar, ocupar ese espacio, que esté mi personaje ahí, ver qué le pasaría ahora. Yo no me fui, a veces me felicitan por haberme ido. Y no, no me fui. ¡Me echaron! Intenté hasta último momento y me dijeron que no. Y me tuve que morfar un montón de cosas. Me tuve que morfar que me digan feminazi. Y yo soy la loca, histérica, la diva”, expresó la actriz en su momento. (NA)