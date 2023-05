Espert llega a Bahía Blanca y presentará su nuevo libro "La Argentina deseada" 

El precandidato a presidente de la Nación y Diputado Nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, llegará este lunes a Bahía Blanca para presentar su nuevo libro "La Argentina Deseada" de la editorial Penguin Random House.

La presentación del libro se realizará en el marco de la gira “La Libertad es Espert” que tiene como principal objetivo difundir las ideas liberales y propuestas del sentido común que Espert tiene para sacar adelante al país.

“Imaginar la Argentina deseada hoy es un ejercicio muy difícil, más cuando tenés todo un sistema político y burocrático construido para joderle la vida a los todos los argentinos. Cuando el modelo de país que nos dejó el populismo es la de multiplicar la pobreza y destruir la educación. Cuando la deficiente gestión económica de Alberto Fernández nos hizo trepar la inflación a niveles que superan el cien por cien. Cuando la desocupación y trabajo en negro es moneda corriente y los dirigentes gremiales sólo están pensando en incrementar sus fortunas. Pero hay otro país. Uno que es posible reconstruir juntos, que logre una sólida estabilidad económica para ser viable y recuperar el brillo de otras épocas ”, dijo Espert.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En Bahía Blanca, el precandidato a presidente de la Nación realizará una rueda de prensa, a las 17.30 hs, en el Hotel Argos, situado en la calle España 149. Allí, acompañarán a Espert el economista Roberto Cachanosky, el periodista y analista internacional Luis Rosales; el coordinador territorial y político, Luis Green; los concejales de Avanza Libertad Valeria Rodríguez y Martín Tury Barrionuevo y la referente política del espacio Karina García.

Luego, a las 19, presentará su libro la “Argentina Deseada” en el Auditorio Luis C. Caronti de la Biblioteca Rivadavia, situado en avenida Colon 31. La entrada es sin cargo anotándose aquí https://avanzalibertad.com/charlas-jle/

“En mis recorridas por todo el país, me he dado cuenta que los problemas que tiene la gente son cada vez más profundos. Y que no podemos sacar adelante a la provincia de Buenos Aires sin sacar adelante al país. Durante muchos años de mi vida me ha tocado denunciar, criticar planes y medidas económicas miserables que nos llevaron de un fracaso a otro. Ahora quiero ser yo el que dé buenas noticias y el que luche para estar en el camino correcto. Por eso, quiero ser presidente. Quiero sacar al país adelante, y que logremos nuestra Argentina deseada”, concluyó Espert.

Espert es autor de los reconocidos libros: "La Argentina Devorada" (2017), "La Sociedad Cómplice" (2019), "No Va Más" (2020) y "Cadenas Invisibles" (2021).

El nuevo libro "La Argentina Deseada" (2023), resume sus propuestas para lograr el desarrollo que merecemos y sus ideas para que el país pueda salir adelante de la crítica situación económica y social en la que se encuentra.