Bahía y su DT superaron los obstáculos y el hockey local volvió a hacer historia

El seleccionado mayor de Damas de la Asociación Bahiense de Hockey consiguió el pasado fin de semana la medalla de bronce del Campeonato Argentino y confirmó una vez más que es un combinado de elite a nivel nacional.

Se trató nada menos del cuarto tercer puesto en los últimos cinco torneos para Bahía, que es junto con la Asociación de Buenos Aires, el que más podio cosechó desde su ascenso en 2017.

Ya con el certamen en el pasado cercano, el entrenador Pablo Laschiaza analizó el desempeño del Naranja en Tucumán que marcó, además, su debut al frente del combinado mayor.

Fueron días intensos, de mucho hockey del más alto nivel, sensibles, de alegría y emociones fuertes y que según admite "ya se extrañan".

En ese contexto, Bahía y particularmente Pablo debieron sobreponerse a momentos difíciles para llegar a esa cuarta medalla, tras vencer a Córdoba (2 a 1) en el último partido.

"Fue una experiencia hermosa, el Torneo Argentino tiene un nivel increíble y tuvimos la suerte de que encima nos fue bien en cuanto a resultados, así que eso le da un color distinto a todo", reconoció el DT, a modo de introducción.

Bahía de bronce, otra vez entre los mejores.

El combinado de nuestro medio recorrió el siguiente camino en San Miguel: fue segundo de su zona tras vencer a Tucumán 1 a 0 (gol de Agostina Dottori), caer ante Buenos Aires por 3 a 0 y empatar frente a Santa Fe 1 a 1 (Luciana Argüello). Luego, cedió en semifinales ante Mendoza por 2 a 0 y el mencionado éxito ante las cordobesas, con goles de María Emilia Larsen y Agustina Lértora.

"El balance es súper positivo, sobre todo por el encuentro con las chicas. Nosotros como cuerpo técnico recién arrancamos este año y nos habíamos podido ver pocas veces con las chicas. Este torneo siempre sirve un poco para afianzar ese vínculo de las dos partes y creo que estuvo muy bueno, fue muy positivo y sirve para seguir creciendo", reconoció Laschiaza.

Con el alma se gritaron los goles en Tucumán.

Luego del triunfo clave del debut, Bahía sufrió una baja sensible en su plantilla. Gabriela Ludueña, capitana y emblema del equipo, se lesionó en la entrada en calor previa al partido ante Buenos Aires. La exjugadora de Las Leonas sufrió un problema muscular que no le permitió jugar más en todo el torneo. Los planes cambiaron y había que adaptarse lo más rápido posible.

Gabriela Ludueña, afuera por lesión, fue una baja sensible en Tucumán.

"Gaby tiene una incidencia tremenda en el planteo, porque más allá de lo que representa ella, también es la única central definida que tenemos en el plantel. Agos Dottori y Cande Esandi pueden hacerlo, cumplir ese rol, pero no de la misma manera porque no es tan natural. Además, el shock de que sea a tres minutos de arrancar el partido, hubo que modificar todo ahí mismo. Fue complicado con Buenos Aires con eso, no digo que de otra manera hubiéramos ganado, pero creo que por todo eso nos costó entrar en partido. Las chicas pusieron una garra increíble para sostenerlo, pero creo que fue eso: sostenerlo. Casi como esperando que se termine, no nos podíamos levantar de ese golpe", contó Pablo.

"Más allá de que la lesión nos complicaba para ese partido -agregó-, también nos cambiaba la planificación para lo que venía en el torneo. Eso nos hizo replantear todo pero también ahí se vio la fortaleza de este equipo, que a pesar de una baja tan importante terminamos haciendo un torneo tremendo".

Un torneo de detalles

En la última fecha de la fase clasificatoria, Bahía se midió ante Santa Fe en prácticamente un mano a mano que definía quien jugaba por el título y quien por el quinto puesto y la permanencia.

Un golazo de Lucha Argüello a los 31 minutos y el aguante de los últimos segundos metieron a nuestro seleccionado otra vez entre los cuatro mejores de la Argentina. Buenos Aires (1º) y Mendoza (2º), completaron el podio.

"Dejame decirte algo: nosotros terminamos terceros pero la verdad es que también estuvimos a 20 segundos de quedar afuera contra Santa Fe, porque nos dieron un corto faltando 20 segundos y si hubiéramos quedado últimos en la zona y teníamos que ir a jugar por la permanencia, creo que estaríamos todos contentos de la misma manera por todo lo que pudimos plantear en la previa y después plasmar, y por cómo las chicas jugaron el torneo. Obvio que el resultado le da otro color, pero me parece que yo estoy muy contento y las chicas también con el trabajo que hicimos durante todo el torneo más allá del resultado, me parece que eso es muy importante", enfatizó.

El gol ante Córdoba, acercaba a Bahía al bronce.

-Por esto que me decís, ¿pensas que el tercer puesto es más para el afuera que para ustedes?

-Sí, yo creo que para los dos lados. La verdad que el resultado siempre afianza y es necesario, más cuando inicias un proceso. Creo que está bueno, le da valor. Pero internamente y lo habíamos plasmado en la charla de inicio de torneo, el resultado no tenía que ser lo que nos haga medir o evaluar si nos fue bien o mal. Sino ver cómo hacíamos las cosas, cómo nos encontrábamos, cómo planteábamos los partidos. Y creo que eso se cumplió de principio a fin en este torneo y obviamente como entrenador, aunque parezca una frase hecha, es lo que más me queda. Obviamente que estoy súper contento de haber salido tercero, también me hubiera gustado llegar a la final, pero creo que nuestra búsqueda iba un poco por otro lado, más teniendo en cuenta que es el inicio de este proceso.

-¿Crees que todavía falta algo para poder estar en esa tan ansiada final o que el equipo tiene todo como para estarlo y simplemente no se da?

-Están las dos visiones, faltar siempre faltan cosas, más desde la visión de un entrenador, siento que siempre se puede hacer más. Hablando desde lo realmente deportivo, creo que tuvimos un déficit en los córners a favor que no lo pudimos trabajar mucho. Obviamente que la lesión de Gaby nos jugó en contra, pero la verdad que fue déficit que tuvimos y hay que estar preparados para tener variantes. Y creo que el otro punto bajo fueron las jugadas fijas de 25 metros, tanto a favor como en contra, son jugadas que en el hockey de hoy se les da mucho valor para sacar algo: un corner o un tiro al arco. Y nosotros no pudimos usarlas bien, ni en ataque ni en defensa. Me parece que esas son cosas en la que podemos trabajar y mejorar.

"Fuera de eso y volviendo a tu pregunta, creo que no. No creo que haya algo que nos falta para estar en una final o que hay algo que los otros equipos tienen y nosotros no. Sólo que es un torneo asperísimo, te repito estuvimos a 20 segundos de salir últimos en el grupo. Creo que el mérito de Bahía de mantenerse por quinto año entre los cuatro mejores, junto con Buenos Aires, es algo irreal si lo pensamos. También tenemos que estar preparados para que si el año que viene vamos con las expectativas de que todo nos salga tremendo, también puede pasar que juguemos la permanencia. Es un torneo durísimo y tenemos que estar preparados para que Bahía se mantenga en este nivel, porque es dónde tiene que estar".

Larsen y Argüello piensan la jugada junto a Laschiaza y Rossi.

-¿Costó levantarse de no poder estar en la final o el saber que está el objetivo del bronce tan cerca hace todo más fácil?

-Ahí el grupo es donde ayuda mucho, las referentes ayudan un montón. A la noche hicimos un cierre del día que fue bastante fuerte y emotivo, las chicas más grande te marcan un poco el camino. Obvio que la frustración está y hubo algunas que marcaron esto, lo frustrante que es por quinto año consecutivo no poder llegar a la final. Pero después el trabajo lo hace el mismo grupo, tener a una jugadora como Flor Scheverín diciendo que no le da lo mismo salir tercera que salir cuarta, que mañana hay que salir a ganar, te da un plus. Es más fácil levantarse. Barbi (Dichiara) también habló ese día y eso fue muy emotivo. Una mina que está en Las Leonas, que venía de estar con el Seleccionado en España, diciendo que estaba orgullosa del equipo, que mañana quería ganarle a Córdoba y salir tercera sí o sí… si te dicen esas cosas esas pibas y no te motivás tenés que revisar qué te está pasando. Por eso desde ese lado se hizo muy fácil. Por suerte las chicas supieron atravesar el dolor del viernes y el sábado ya se levantaron con otra cara, son un equipo muy maduro y esas cosas las manejan muy bien.

-Hemos hablado muchas veces de lo que es el grupo de Bahía, el sentido de pertenencia que tiene y el plus que le da a lo deportivo, ¿cómo fue para vos vivirlo de adentro?

-Hay algo que me pareció muy admirable desde adentro y es la capacidad que tienen las chicas para gestionar en tan poco tiempo los momentos. Pasan de estar cagándose de risa en una sobremesa a estar en un cierre de día, llorando, abriendo el corazón, hablándose con muchísima sensibilidad. Vivir eso desde adentro me llenó de orgullo y fue hermoso. Formar parte de un grupo humano y de un grupo deportivo es de las cosas más lindas de la vida y le agradecí a las chicas porque han logrado formar un grupo formidable. Es un verdadero placer vivirlo desde adentro, realmente te dan ganas de que mañana arranque el torneo de nuevo. Y creo que todas las personas que estuvimos ahí te van a decir lo mismo.

-Cuando arrancaste el proceso dijiste que tu objetivo era mantener la esencia de Bahía, me imagino que estás contento porque eso se logró...

-Sí, conseguimos 100% mantener la esencia de Bahía. El tercer puesto es divino, pero yo iba en búsqueda de poder ponerle mi impronta como entrenador, no solo yo, sino con todo el cuerpo técnico, y creo que eso lo logramos y pudimos aportarle algo más a las chicas y creo que ellas lo recibieron muy bien. Pero sobre todo respetando esa identidad y manteniendo la esencia de Bahía, ese tiene que ser nuestro camino: que la esencia se mantenga y poder ir agregándole cosas para en algún momento poder llega a esa final tan soñada.

Una emoción especial y lo que viene

Más allá de lo deportivo, a Pablo y su hermano Martín, psicólogo del plantel, les tocó atravesar un difícil momento familiar estando en pleno torneo y lejos de casa.

-¿Qué había detrás de esa emoción, en el video que subió Gaspar (prensa) a la cuenta de la ABH?

-En esa emoción hubo un poco de todo, pero el jueves, el día que jugábamos en Santa Fe, falleció mi abuela. Es una situación personal difícil, encima estando con mi hermano ahí, no poder acompañar a mi viejo, creo que eso es lo que más me dolió. Mi abuela y mis viejos son de Rosario, sabíamos que mi viejo tenía que hacer toda la movida de ir para allá y no poder estar presente en en ese momento la verdad que fue duro. Por eso creo que me aflojé un poco y vino toda la emoción. Uno a veces como entrenador tiene que bloquear emociones y seguir adelante, yo después de dar la charla contra Santa Fe leí el mensaje de que mi abuela se había ido y nada… tenía que bloquear el teléfono y seguir. No te podes mucho permitir caerte ahí, después aproveché a la noche para charlar y compartir un momento con mi viejo y estar cerca de mi familia. Un torneo tan intenso no te permite eso, por eso las lágrimas del final: aflojé y salió un poco la emoción.

-Me imagino que debe ser difícil además porque como cabeza de grupo debes querer mostrarte fuerte pese a todo

-Sí. Es difícil. Lo que me deja tranquilo es saber que es lo que quería mi viejo. Fue lo primero que me recalcó: ustedes estén ahí, ya vamos a tener momentos para estar juntos, es muy importante lo que están haciendo. Eso también me da tranquilidad. No deja de ser algo muy difícil, porque uno tiene que reprimir su emoción que no es fácil y tampoco es algo que me guste mucho hacer. Pero bueno, fue así. Había que poner la mejor cara y seguir. Hablar con mi viejo después del tercer puesto y vernos a los dos emocionados es como que hizo que todo valga la pena. Es algo muy difícil de gestionar pero con ayuda de mi familia y el cuerpo técnico, que estuvo muy presente, pudimos llevarlo adelante.

Trabajo hecho: Pablo y Javier Pérez Moreno se saludan tras el final.

Luego de atravesar estos momentos personales y deportivos y de dejar a Bahía -otra vez- entre los mejores seleccionados del país, Pablo ya pone el foco en lo que viene.

-¿Qué te llevás del torneo y cómo pensas lo que viene?

-Me llevo cosas a analizar, yo el domingo en el colectivo ya estaba pensando en la zona del año que viene y cómo íbamos a encarar el próximo torneo. Me gustaría que pase un poquito de agua bajo el puente y después juntarme otra vez con la Comisión de la Asociación y ver cómo encaramos lo que viene. En teoría el torneo es en la misma fecha, así que me parece fundamental que nos juntemos otra vez este año. Yo creo que uno o dos encuentros vamos a meter en 2023. Eso va a implicar un esfuerzo lógico por parte de todos, pero es como esa frase que dice “si querés resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. Me parece que tenemos intentar una vuelta de tuerca más, después uno nunca sabe, capaz que en 2024 terminamos jugando por la permanencia, porque es todo muy parejo. Pero me parece que tenemos que intentar algo más, y debido a la dinámica de nuestro equipo que la mitad de las jugadoras no están en la ciudad, me parece que el camino tiene que ir por ahí: llegar al torneo con 5 o 7 encuentros previos de calidad, como los que hicimos este año.

El hockey de Bahía Blanca se codeó otro vez con la elite nacional, un lugar al que ya pertenece hace rato...

El camino de Bahía en Tucumán

*Miércoles

-Fecha 1: Bahía 1-0 Tucumán (gol de Agostina Dottori).

-Fecha 2: Bahía 0-3 Buenos Aires.

*Jueves

-Fecha 3: Bahía 1-1 Santa Fe (gol de Luciana Argüello).

*Viernes (Semifinales)

-Bahía 0-2 Mendoza.

*Sábado (Tercer puesto)

-Bahía 2-1 Córdoba (María Emilia Larsen y Agustina Lértora).

El plantel naranja

-Jugadoras: Yazmín Pallottini (San Fernando), Agostina Aguzzi (Universitario), Bárbara Dichiara (San Fernando), Gabriela Ludueña (Independiente de Coronel Dorrego), Sofía Macchia (Universitario), Agostina Dottori (San Lorenzo), Martina Sánchez (Sociedad Sportiva), Candela Esandi (San Fernando), Martina Agudiak (Banco Provincia), Florencia Scheverín (Universitario), Pilar García Martínez (El Nacional), María Paz Aispuro (El Nacional), Valentina Kluin (Universitario), Florencia Vallejos (Universitario), Martina Estévez (Universitario), María Emilia Larsen (Banco Provincia), Luciana Argüello (San Lorenzo), Agustina Lértora (Universitario) y Lucila Martínez Arana (Banco Provincia).

Parte del cuerpo técnico: Javier Pérez Morneo, Pablo Laschiaza, Leonella Donghi, Martín Laschiaza y Tomás Rossi.

-Cuerpo técnico: Pablo Laschiaza (entrenador), Tomás Rossi (ayudante), Javier Pérez Moreno (preparador físico), Facundo Sanhueza (videoanalista) y Martín Laschiaza (psicólogo).

Además, acompañan a la delegación Leonella Donghi (como jefa de equipo), Marcela Domenech (presidenta de la delegación) y Gaspar Ollé (jefe de prensa).

