Harina dejó Villa Mitre y se suma a un ex campeón de Liga Nacional

Villa Mitre perderá para lo que resta del torneo local al tirador Federico Harina, quien esta tarde viajará a General Pico para incorporarse a Independiente, que participa en la División Sudeste de la Liga Federal, donde acumula ocho victorias y nueve derrotas.

"Cuando en Villa Mitre me consultaron si podía jugar algunos partidos del torneo local les dije que no tenía problema en dar una mano, hasta el día que me saliera algo, por lo que quedó todo bien", comentó Federico.

La realidad es que Harina permanecía en el tricolor, tras la eliminación en la Liga Argentina, y estaba reforzando al plantel de Primera local al igual que Javier Bollo y Jano Martínez, dos con marcado protagonismo en el equipo profesional.

Bollo dejará la institución a mediados de mayo para regresar a jugar por Leones de Riobamba, de Ecuador, donde estuvo la anterior temporada junto con Álvaro Chervo, con quien después también fueron compañeros en Villa Mitre, y ahora se sumó al campeón Jorge Guzmán, de aquel país.

Otro que pasó por la Villa y tiene destino es Valentín Duvanced, cuyo futuro es Deportivo Madryn.

Lo cierto es que Harina recalará en el rojo pampeano, campeón de la Liga Nacional 1994-95, cuando superó a Olimpia (Venado Tuerto), 4 a 1 en la serie final.

El nativo de Villa Regina debutará el sábado frente a Independiente (Tandil), en una de las tres fechas previas a los playoffs.

"Necesitaban que estuviera cuanto antes, porque voy por recambio de una lesión. Me convenció la posibilidad, porque es una gran institución, el vínculo es por poco tiempo y me cierra desde lo deportivo y económico, ya que después me permitirá jugar otra vez en la Liga Argentina", explicó.