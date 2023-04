"Creo que de a poco voy a ir cayendo", admitió Amilcar Andreanelli

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Usted no se puede retirar, señor. Diga en el Diario que es mentira”.

El cartelito con el que se encontró Amilcar Andreanelli cuando llegó al trabajo al día siguiente de anunciar su decisión, se lo había dejado su compañero Fernando Alfonso.

Era un poco el sentimiento generalizado de muchos que lo vieron crecer, que saben su sentimiento por el básquetbol y por Comercial. De ese pibe que creció y se desarrolló como jugador y persona dentro del club. Del que se hizo querer, como compañero o rival.

—¿Cuándo empezaste a madurar la idea?

—El año pasado, cuando terminamos la serie con San Lorenzo, ya veía que los tiempos familiares se me estaban complicando. Llegué a casa y hablando con mi señora (Celeste Talip), me preguntaba: ¿Tendré revancha o no tendré revancha? Y me dijo, ¿cómo no? El año que viene. Y ahí dije sigo un año más. Me metí de lleno, arranqué la pretemporada enfocado, sabiendo que era el último año. ¿Qué paso? Me meto tanto en la competencia que no alcancé a disfrutarla como la última temporada. Fue una decisión más familiar que personal, porque necesito disfrutar más a mis hijos (Fausto, de 6 años y Roma, 2).

—¿Ya caíste?

—No, je. Recién cuando entré (a La Nueva.) y me dijeron “¿qué hacés ex jugador?” me sonó raro, porque para mí jugar al básquet fue una forma de vivir. Mi vida giró en torno al básquet. Empecé a los 4 años y gracias a Dios tuve la suerte de subir a Primera a los 14 (tiene 35). Cada evento, situación o festejo tenía que ver si me daban los horarios para poder disfrutarlo. De hecho, ayer (tras el retiro) me sentí todo el día raro, porque uno termina la temporada y planifica lo que viene. En cambio, ahora seguiré entrenando por el bien personal y porque me gusta, pero no visualizando el inicio de otra temporada. No sé si caí del todo, creo que de a poco voy a ir cayendo, con el saludo de la gente y muestras de cariño.

—Inclusive, no te ayuda que físicamente estás intacto.

—Si bien está bueno retirarse de pie, siento que podría ir evaluando por temporada la continuidad, pero la realidad es que uno tiene que buscar el equilibrio entre el deporte y la vida personal, máxime que acá no somos profesionales.

—¿Recordás tu debut en Primera?

—¡Seee...! Nos comimos un terrible baile en El Nacional. ¡Tenía un equipón! Arranqué con 14 años la pretemporada y los primeros partidos no entré. Cumplí los 15 años el 3 de mayo de 2003 y debuté el 7. Mario (Errazu) me metió a la cancha, tenía un frío y un susto terrible, je.

—¿Qué imagen te quedó del último partido?

—El domingo de Pascuas almorzamos en familia y a la noche me sentía pesado. Pensé que había comido de más. El lunes sentía molestias estomacales y pensé que me había empachado. El martes estuvo igual hasta que me fui a jugar y durante el partido estaba tan metido que nunca pensé si podía ser producto de la decisión que había tomado y que era mi último partido.

—¿Cargaste con el apellido?

—No, no cargué, supe llevarlo. Sí siempre fui consciente de que el apellido era y sigue siendo fuerte en el club por su historia. Mi famoso tío José Andreanelli, que yo no conocí, fue socio número 1 de Comercial. Mi abuelo (Oscar Andreanelli) atajaba al fútbol, llegó a la Reserva. Ya después siguió mi viejo y tanto mi mamá (Alcira Mishevitch) como mi hermana (Cintia) también jugaron al básquet.

—¿Cómo fue la decisión, en su momento, de dejar Comercial?

—Primero fui un año junto a Marce Berdini a Estudiantes para jugar Liga Juvenil. Quedamos afuera en semifinales contra Peñarol en Mar del Plata, donde jugaba Campazzo y Lauría. Volví al club, estuve de 2007 a 2015 inclusive, el club venía con graves problemas dirigenciales y como era el año del centenario los dirigentes hicieron lo posible para que me quede. Ese año fue caótico, por donde se lo mire. Y decidí alejarme, al menos hasta que cambiara la dirigencia. Ahí encontré una luz en el camino como fue Estrella. jugué tres años, viviendo una experiencia inolvidable en todo sentido.

—Inclusive con una experiencia más allá del torneo local.

—Sí. Arrancamos el 2016 con el objetivo de salvar la categoría, lo logramos seis o siete fechas antes. Al año siguiente llegamos a las semifinales y comenzó una locura hermosa como jugar el Provincial, donde llegamos al Final Four. Y cuando terminó todo eso nos encontramos jugando por la permanencia con el mismo equipo que había estado en la final, pero así de competitivo es el básquet de Bahía.

—¿Cuál fue tu mejor momento deportivo?

—La explosión, de alguna manera, fue en 2009, cuando retornó Mario (Errazu). Ese año estuve muy cerca de ir a 9 de Julio, que estaba en Primera y dirigía Ariel Ugolini. Había armado un equipo hermoso. El club no dio el brazo a torcer por el pase y tuve una charla con Mario, sentados en un banquito de la pileta. Me dio la confianza para que agarre la manija del equipo y armamos un mix de jóvenes con otros de experiencia. Fue la mejor etapa.

—¿Te quedó algún sueño por cumplir con esa camiseta?

—Salir campeón con Comercial en Segunda lo tomo como un campeonato. Claro que me hubiera gustado ganar un título de Primera, pero hay que ser consciente que Comercial consiguió un título en 115 años. No es sencillo. Tal vez, también me hubiera gustado poder representar mi club, como lo hice con Estrella, fuera de la ciudad.

—¿Qué te dio el básquet?

—El básquet, para mí, es sinónimo de respeto, amistad, compromiso, pasión y más allá de lo deportivo, lo que me está haciendo sentir la gente durante estos días es impagable. Una medalla o un trofeo lo guardás y en algún momento queda en una caja, pero lo otro queda para siempre.

—¿Qué te ves haciendo a futuro?

—Por ahora abocarme a lo laboral. Con me señora somos profes de educación física y pretendo crecer dedicándole más tiempo, al igual que a la familia. De momento, seguiré entrenando para descargar la energía y después jugaré en algún equipo de Maxi. Lo difícil no es tanto dejar de practicar el deporte, sino, dejar de competir. Me pasó en pandemia. Entrenaba dos horas por día en el patio de mi casa, me faltaba la competencia.

—¿Te ves involucrado en el club?

—Ahora necesito un descanso para poder asimilar el retiro. Hoy no pienso ser entrenador, porque me demandaría el mismo tiempo o más que jugando. Por el momento daré una mano en lo que pueda y como hincha, siempre, obviamente.

—¿Cómo tomó la decisión tu papá?

—La tomó bien, pero con la esperanza de que siga un año más.

—Entonces... ¿Borramos todo lo que hablamos?

—(Silencio) No... Por ahora no.

—¿No? ¿Ni por tu viejo?

—No, porque amo a mi viejo, pero amo a mis hijos y esto es por ellos. Comercial es mi vida, pero uno va cumpliendo etapas.

Así es Amilcar. Que disfrutes todo lo que viene...