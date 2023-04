Tres videojuegos que necesitan su adaptación al cine

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Hoy vamos a hablar sobre videojuegos que podrían aprovechar muy bien este boom que está teniendo el género, gracias en gran parte a trabajos titánicos de la talla de The Last of Us y Mario Bros. Si bien hay mil matices para analizar cuales serian los pro y los contra de cada una de estas decisiones, vamos a centrarnos principalmente en cumplirles el capricho a nuestro niño interior. Al igual que como sucedió en su momento con las películas adaptadas de los comics, los videojuegos solo estan a un boom de volverse moneda corriente en las pantallas y servicios de streaming.

Las adaptaciones de los videojuegos ya sea a la pantalla grande o a una serie, como en el caso de The Last of Us, siempre son un tema de debate controversial dentro de la comunidad de fanáticos. Quienes optan por trasladar frame por frame la experiencia vivida en una consola a las pantallas están obviando un objeto muy significativo, y es la cuestión del libre albedrío que nos brindan los juegos. Que nuestro personaje muera en un juego de terror mucha veces no va determinado por un guión que así lo decide, sino como consecuencia directa de nuestra toma de decisiones que nos llevaron a ese fatídico momento.

Aclarado este punto es necesario saber que ninguna adaptación va a ser completamente fiel al material original, ya que para eso esta el videojuego y punto. Este último punto es importante para saber que como todo en la vida, nunca vamos a poder tener a todo el mundo contento. Acá vamos a hablar sobre series y/o películas que por su trama, la riqueza de sus personajes o el mundo en el cual se desarrollan la romperían en taquilla.

La saga de Diablo

Una saga que casi no necesita presentación frente a gran parte de la sociedad, y que en estos momentos se encuentra a pocas semanas del lanzamiento del cuarto título de su saga principal. La saga de Diablo viene dando vueltas en la industria desde finales de los años noventa, cuenta con una enorme cantidad de fanáticos y adeptos alrededor del mundo y por si fuera poco, es sin lugar a dudas uno de los caballos de batallas más fuertes de Blizzard.

Una historia centrada en este milenaria batalla entre las fuerzas del cielo y el infierno, con la tierra de Santuario como campo de batalla final, puede ser por lo menos una propuesta interesante y digna de ser vista.

God Of War 1, 2 y 3.

Las tres primeras entregas de nuestro amigo Kratos son oro puro para toda una generación que se crio yendo a comprar juegos a un kiosko. Contando la historia de cómo un guerrero pone de rodillas a las deidades más importantes de toda la mitología griega es algo que parece una copia de Clash Of Titans, pero esperamos que esta adaptación nos traiga la clasificación adecuada para la película y nos deje ver escenas dignas de Tarantino en cuanto a la sangre se refiere.

La saga hoy en día cuenta con un Kratos más viejo y cansado, siendo padre y con muy pocas ganas de seguir con sus aventuras. Este desenlace me parece fantástico para un futuro cierre de franquicia a lo Marvel y Fox con el film de Logan, presentándonos al héroe de nuestra infancia como la resaca de un mundo que hace tiempo ya no es lo que era, y con un Patrick Stewart que como siempre se comió viva la pantalla mostrándonos el declive de el mutante mas poderoso que piso la tierra.

Saints Row

De encabezar una banda al más puro estilo GTA San Andreas a ser el presidente de los Estados Unidos que debe repeler una invasión extraterrestre hay un largo camino, y por sobre todas las cosas, uno muy interesante y cargado de humor con momentos memorables. Saints Row logró sacarse de encima rápidamente el estigma de ser "la copia de" de ni más ni menos que Grand Theft Auto, algo que le permitió hacerse con una fan base de jugadores y simpatizantes que estaban en busca de una historia completamente lisergica.

Con tres títulos principales en su historia y una especie de reinicio de la misma, la banda de Third Street Saints merece ser reconocida a nivel mundial. Si vamos a analizar como se fueron dando el desarrollo de eventos que llevaron del punto A al punto B, no nos queda mas que tomar como referencia la primer entrega de Rápidos y Furiosos y la última.

Estos son algunos de los títulos que a simple vista podrían tener su adaptación al cine, pero no quiere decir que sean los únicos ni los últimos que se lo merezcan. Si algo aprendimos durante todo este último tiempo es que cuando se saca de exprimir franquicias conocidas, las grandes empresas desarrolladoras de entretenimiento audiovisual lo van a dar todo de sí para lograrlo.