Federico Mancinelli, otra vez en Villa Mitre: "Vine a sumarme a un proyecto serio y ambicioso"

Entre todos los refuerzos que se sumaron a los equipos de cara al próximo Torneo Federal A, el regreso de Federico Mancinelli a Villa Mitre es uno de los fichajes más importantes de la categoría.

El defensor nacido en Tiro Federal, retornó a nuestra ciudad luego de una exitosísima carrera a nivel nacional e internacional y a sus 40 años aportará toda su experiencia y jerarquía al plantel tricolor.

Fede buscará pregonar con el ejemplo aquello que le propone a sus hijos: ir en busca de sus sueños.

Uno de los artífices del histórico “Tucumanazo” en 2006, se ilusiona con repetir aquella experiencia, pero sabe que el camino es largo y para nada sencillo:

“Sería magnífico, algo muy lindo. Uno sueña muchísimas cosas, después hay que trasladarlo y buscarlo”.

Luego de varias semanas de preparación, la Villa, último subcampeón del certamen, debutará el próximo fin de semana ante Liniers en El Fortín por la primera fecha de la Zona 1.

“Estoy contento porque hicimos una buena pretemporada, estamos disfrutando de lo último que queda antes de que empiece el torneo”, le contó Mancinelli a La Nueva.

“Fue una pretemporada intensa -agregó-, muy dura y muy linda, de cara a un año que va a ser muy largo, en un torneo complejo y complicado. Estamos tratando de llegar de la mejor manera al primer partido y ya arrancar a jugar que es lo más lindo”, reconoció el defensor central.

Fede, atento, en el primer día de pretemporada.

Luego de ser referente de Huracán de Parque Patricios, Fede se fue a Patronato de Paraná, de ahí a Sarmiento de Junín y su último paso fue por Brown de Puerto Madryn en la Primera Nacional.

“Tenía contrato con Brown, pero algunas cuestiones familiares tiraban un poco para volver a Bahía. Al momento de evaluar todas estas cosas, a esta altura de mi carrera, con mi familia optamos por volver”, señaló.

“Recibí el llamado de Juan (La Rocca, el presidente de Villa Mitre), que me permitió sumarme a un proyecto que tiene el club y acá estamos -agregó- colaborando desde donde me toque”.

-¿Qué hablaste en ese llamado con Juan?

-De todo. Cuando yo me fui del club esto era otra cosa, el predio no estaba, las instalaciones no estaban así. Los chicos que están hace varios años te cuentan en la diaria como ha crecido el club, las aspiraciones que tiene, que en los últimos años ha estado peleando por un lugar en la segunda categoría.Noté ambición, los objetivos claros, seriedad, profesionalismo… Que es algo que me sorprendió muchísimo. Esas cosas atrapan a un jugador de cara a lo que viene.

-¿En qué aspectos viste ese profesionalismo que te sorprendió?

- En el día a día, más que nada en el compromiso de los chicos. Estuve en muchos planteles profesionales y en algunos no vi que se entrenara de la manera que se entrena acá, simple y sencillamente eso. Y después en lo rutinario, en el cumplimiento de horarios, en las cuestiones básicas de los cuidados, esas cosas hacen que los clubes vayan creciendo y que cada uno sepa el lugar que ocupa.

Charlas y recuperación tras el entreno.

-Con Mungo llegaste a jugar en contra y hoy lo tenés como DT. ¿Con qué entrenador te encontraste?

-Con un técnico que tiene las cosas muy claras y es muy sencillo. Que, por lo que hemos trabajado hasta acá, te indica las situaciones desde su punto de vista para lastimar al rival. Una cosa era enfrentarlo y otra es compartir hoy el día a día, me encontré con una persona con una calidez humana muy grande y eso para mí es lo más importante.

-Qué sigas jugando y ahora lo tengas como DT habla de tu vigencia y profesionalismo, ¿qué te genera eso a nivel personal?

-En lo personal es alegría de poder brindarme hacia su persona. Porque es el que nos dirige, nos lleva adelante, tiene la idea clara y es el que llevó al club a estar donde está. Yo vine a sumarme a un proyecto serio y ambicioso, desde el lugar que me toque.

Mancinelli y Mungo: ayer rivales del clásico y hoy jugador y entrenador. Los años pasan...

Federico regresó a Villa Mitre luego de casi 16 años y tras lograr el histórico ascenso del Torneo Argentino A la B Nacional, en el recordado logro conseguido ante San Martín de Tucumán en La Ciudadela.

De hecho, aquella final ante los tucumanos, el 28 de mayo de 2006, fue su último encuentro con la casaca tricolor, que vistió en 32 partidos, en los que logró marcar tres goles.

Fede corre con los brazos en alto: Villa Mitre hizo real el tucumanazo. Lo siguen Schmacher, Lucas López y Zwenger.

Un ganador

Además de una extensa carrera, Fede cuenta con un palmarés de lujo en su trayectoria.

Consiguió el primer título en la historia de su querido Tiro Federal con la obtención del Campeonato Oficial 2004; ascendió con Villa Mitre en 2006 a la B Nacional y con Olimpo a Primera en 2007.

Ya en Huracán de Parque Patricios se consagró campeón de la Copa Argentina 2014 y de la Recopa 2015 y también fue clave para el ascenso de Sarmiento de Junín a la Primera en la temporada 2020.

¿Lo encontraron? Huracán campeón de la Copa Argentina.

-¿Creés que desde tu experiencia podés aportar algo de ese gen ganador que tenés, con una palabra, una situación puntual de juego…?

-No creo eso, sí que puedo dar lo que dí en toda mi carrera: entregarme al máximo desde el lugar que me toque, porque está claro que hay una competencia muy sana y es lo que manifiesta Carlos (Mungo) en cada entrenamiento. Uno se compromete a entregar el máximo y después no deja de ser un deporte y puede pasar cualquier cosa.

-En otra nota con el diario habías prometido jugar -como mínimo- hasta los 40 y lo cumpliste (cumplirá 41 en mayo). ¿Cómo estás?-Me siento bien, con ganas, que es lo más importante. Los chicos me han recibido de maravilla, la verdad. Eso es lo que a mí me llena, me pone feliz y disfruto día a día. Estoy entrenando con chicos de 18 o 19 años que te hacen mantenerte bien y seguir intenso. Estoy contento, estoy contento…

Fede, las Copas con Huracán y parte de la familia.

-Muchos de este plantel son la base del equipo que jugó dos de las últimas tres finales de la categoría y para lograr eso siempre se remarcó el gran grupo que había, ¿lo notaste al llegar?

-Sí, me encontré con un grupo humano muy bueno. Hay un conocimiento entre ellos de muchos años, que es una base importantísima. Entonces a cada uno que viene de afuera, como yo en este caso, se le hace mucho más sencillo. En el momento de acoplarte a un plan, con un objetivo claro, es mucho más fácil.

-En Villa Mitre nunca se le esquivó a la palabra ascenso en el último tiempo, está claro que ese es el gran objetivo…

-Sí, sin dudas, uno siempre anhela en llegar a una categoría superior o a la máxima categoría. Todos jugamos para ganar, el que diga que no, no está diciendo la realidad. Es lo que pienso y lo que siento. Así que nada, hay que hacer lo que haya que hacer, comprometerse al 100% que es lo más importante e ir todos juntos en busca del objetivo.

Mancinelli y Jara, dos que regresaron al club para esta temporada.

-Fuiste parte del recordado tucumanazo, último ascenso del club y último salto de un equipo bahiense del Argentino/Federal a la B Nacional, ¿soñás con repetir algo así?

-Sería magnífico, algo muy lindo. Uno sueña muchísimas cosas, después hay que trasladarlo y buscarlo. Es lo que le digo a mis hijos: hay que buscar los sueños, a veces se puede y a veces no, pero hay que dejar todo para tratar de lograrlo.

-¿Ahí seguís encontrando la motivación?

-Sí, por eso quise jugar un año más. El desafío es probarse año a año, para mí y para todos. Para mí y para el más chico, porque esto es una competencia sana que un día estás y al otro no. Creo que pasa un poco por ahí, en tener la ilusión y el desafío de seguir creciendo y cuando decida no hacerlo más, se corre para un costado.

El grupo en otro día de entrenamiento.

-¿Ya pensás en el debut, en volver a jugar en Bahía?

-Soy una persona tranquila, no es que soy muy impaciente. Lógicamente que a todos nos gusta jugar, habrá que transitar la semana que viene de buena manera y esperar el debut con Liniers, que será un rival muy duro y muy complicado. Habrá que tomarlo con la seriedad que corresponde para arrancar con el pie derecho.

El tiempo dirá cómo sigue la carrera de Mancinelli, ahora nuevamente con la camiseta de Vila Mitre. Lo concreto y real es que uno de los grandes productos que dio la Liga del Sur en su historia está otra vez en nuestro fútbol, ¡Bienvenido, Fede!