Chiche Duhalde: "No creo en el Ministerio de la Mujer"

La exsenadora y exdiputada de la Nación, Hilda "Chiche" Duhalde, le restó importancia al Ministerio de la Mujer, recalcó la desigualdad con el hombre y afirmó que "siempre son las mujeres las que van al frente". Además, sostuvo que la vicepresidenta Cristina Kirchner "no representa esencialmente a la mujer más allá de lo que es estéticamente".

"No creo en el Ministerio de la Mujer porque creo que las áreas 'mujer' deben estar en todos los ministerios. Hay una desigualdad notoria tanto en lo que cobran como en muchos aspectos en relación con el hombre en todos los ministerios, que no deberían ser tantos como los que son. Tiene que haber un área que contemple las desigualdades y que proteja a la mujer en casos de maltrato", resumió.

Invitada al programa Allica y Prieta a las 12, que se emite por La Nueva Play, Duhalde respondió que "con respecto a los movimientos feministas creo que es natural que surjan porque son irruptivos, son situaciones que se dan producto de reclamo genuinos".

"Ahora, ¿está bien lo que hacen? ¿La forma está bien? No, es una forma que es producto de algo revolucionario, a mí no me gusta ver a las mujeres haciendo marchas en tetas (sic). Llegará un momento en que se logrará, espero, un equilibrio", añadió.

"Pero un ministerio no, y la prueba la tenemos: no hay resultados. Pretender solucionar el tema de los femicidios de un Ministerio de la Mujer no alcanza, porque no es un tema que les compete directamente, es un tema de la justicia, es un tema de la policía, es un tema que abarca muchas áreas", completó al respecto.

Asimismo, destacó que "la mujer es absolutamente necesaria en la política y en cualquier quehacer".

"Si uno mira la sociedad y observa cuando hay problemas, siempre son las mujeres las que se organizan. Siempre son las mujeres las que van al frente, las Madres de Plaza de Mayo, las Madres del Dolor, las Madres del Paco; siempre son las mujeres. El hombre naturalmente es más violento, es el que propicia las guerras, el armamentista", argumentó.

"La mujer es mucho más pacífica y a mí me parece que en tiempos tan difíciles, tan violentos, hace falta la presencia de la mujer en muchos más ámbitos; espacios de poder real —continuó—. Tenemos algunos ejemplos que no son justamente pacíficos y que no voy a nombrar, que no representan esa esencia femenina".

"Sin nombrarla, no es el ejemplo de lo que yo considero una mujer pacífica, serena, que represente esencialmente a la mujer más allá de lo que es estéticamente. Una mujer tiene que buscar solidaridad, comprensión, protección, paz... y Cristina (Kirchner) necesita siempre tener un enemigo enfrente, siempre hay confrontación. Fíjense que el Frente de Todos es una grieta permanente y tiene que ver su personalidad", subrayó.

En otro tramo de la entrevista, Duhalde señaló que el actual gobierno no es peronista y ofreció su punto de vista.

"Esto no es peronismo. Cristina inclusive habla de presentarse por Unidad Ciudadana. Ella ha renegado, públicamente en muchas circunstancias, de Perón. Lo que pasa es que como tiene mucha habilidad, es una mujer inteligente, bien asesorada, utiliza lo simbólico del peronismo, la marcha, el bombo, la foto de Perón y Evita, en los momentos en que le conviene", mencionó.

"No sé si llamarlo cobardía pero ha habido demasiado silencio de los peronistas que no hemos dicho 'no somos esto, tenemos otros valores, otros principios'. Perón se destacó por la producción y el trabajo y hoy estamos en un descenso increíble y existe una entrega de la sociedad, una aceptación de los planes, una falta de ganas de muchos sectores por dignificarse a través del trabajo. Esto es preocupante, va a llevar años salir de esta situación", concluyó.