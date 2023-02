Miguel Centeno: "No voy a parar hasta ver concretada la obra de la pista sintética"

"La pista de Las Tres Villas no da para más; tengo el desafío de construir una sintética en un sitio histórico de nuestro deporte. El atletismo ha dejado una huella en la ciudad y no puede perder más protagonismo”

Miguel Centeno se trazó un objetivo claro y concreto. Dijo haber asumido un nuevo mandato como presidente de la ABA para reclutar a viejos colaboradores del atletismo bahiense y así poner énfasis en recuperar un sitio emblemático.

“Hoy la pista Armando Sensini requiere de cambios. Por acá pasaron grandes figuras del atletismo nacional. Bahía es la única ciudad que cuenta con tres atletas olímpicos, como Armando Sensini, Gustavo Aguirre y Gabriel Simón”, afirmó Centeno.

“Y ni hablar de los récords sudamericanos de Daniel Mamet, en salto en alto, y de Mario Fernández, en 1500 metros, entre otros. Es gente que dejó un legado y por la que debemos luchar”, apuntó.

--¿Cómo piensa recuperar el prestigio del lugar?

--Con dedicación y trabajo. Estamos sumando chicos, los sacamos de la calle y le inculcamos lo bueno del atletismo. Contamos con una Escuela Municipal, a cargo de Patricia Nadal, con alumnos que se van formando y las perspectivas son muy buenas porque hay talento.

"También, gracias al apoyo de Julio Leguizamón, del SPIQyP, hemos podido insertar a un niño que está creciendo en la actividad. Fue campeón provincial, con récord, en 150 metros. Hay material humano, pero necesitamos recursos", dijo Centeno.

--¿Cuál es la situación de la Asociación Bahiense de Atletismo?

--No podemos avanzar en algunas cuestiones porque nos está faltando la personería jurídica. En los últimos años se hicieron gestiones y todo estaba encaminado hasta el momento de la pandemia. Están a cargo profesionales y será un gran logro en el corto plazo. Hay gente interesada en colaborar. Se necesita un dinero importante para hacer realidad el sueño del piso sintético. Lo vamos a lograr.

--Se reunió con gente del municipio.

--Hablé con Nicolás Arroyo. Desde el municipio resaltan la actitud de la ABA, nos brindan su apoyo en todo lo que está a su alcance. Nos dieron una mano importante para que podamos seguir organizando torneos.

--¿Hubo torneos en los que perdieron protagonismo?

--En uno. Veníamos siendo parte de un patrimonio importantísimo como la tradicional Carrera de Reyes, manejada desde sus inicios por la Asociación Alumni. La ABA tenía participación y en los últimos años se había acordado con los organizadores fiscalizar a cambio de un mínimo ingreso (7%).

"Lamentablemente, en los últimos dos años, se incorporó a Alumni gente nueva, con muy poco conocimiento de la realidad y el significado de estos eventos. Tuvimos reuniones y mandamos notas alertando sobre ciertas situaciones que consideramos están en falta", señaló Centeno.

--¿Qué tipo de situaciones?

--Una de ellas es hacer retirar al número al atleta que va a participar en la carrera; no debería ser así porque al número lo paga el mismo atleta. Todo esto conlleva perder mucho tiempo en la entrega de los kits. Cuando el atleta llega a la meta tiene que recibir la medalla finish y la hidratación correspondiente. Aducen que el motivo es porque corría mucha gente sin anotarse, pero es algo que tiene solución si se trabaja como corresponde.

--¿Estas diferencias hicieron que la ABA no vuelva a fiscalizar?

--Sí. Es una medida que tomó la Asociación Bahiense de Atletismo. No podemos aceptar algo que consideramos está mal.

--¿La Asociación Alumni sigue afiliada a la ABA?

--Por ahora sí, aunque es un tema que tenemos que tratar. Es una falta de ética que un torneo de una Asociación afiliada a la ABA no pueda ser fiscalizado por la misma. Además, hoy Alumni no tiene atletas afiliados. Algunos veteranos la representan, pero no hay chicos ni corredores de elite en Alumni.

--¿Cuántos clubes afiliados tiene la ABA?

--Por ahora son siete. Incorporamos a Aktitud Positiva, de Sebastián Bicciconti, y estamos por afiliar al Grupo “Por Salud”.

--¿Cómo están en materia de seguridad?

--La subsecretaría de Deportes pidió el presupuesto para cerrar el perímetro con cerco reforzado. También vamos a disponer de seguridad permanente, algo que se está analizando. Estamos haciendo hincapié en el mantenimiento, en reemplazar la bomba que se robaron del riego artificial. Y trabajamos en la pista para habilitar la carrera con obstáculos.

"El municipio nos apoya en la Carrera 195 Aniversario de Bahía Blanca, que será el 16 de abril. También el SPIQyP, la empresa Crono y el Club Universitario. Se va a sortear una moto 0 kilómetro. Será un circuito certificado a nivel IAF; 10K certificados”, puntualizó.