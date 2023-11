Soda Stereo recibe su primer Grammy: "No para de sorprendernos"

Soda Stereo sigue teniendo actividades, noticias y reconocimientos, a casi 16 años de su último recital, el 21 de diciembre de 2007.

Así como en en 2017 se estrenó el espectáculo Sép7imo día del Cirque Du Soleil con canciones de Soda, y en 2019 arrancó la gira "Gracias Totales" con Charly Alberti y Zeta Bosio junto a músicos y cantantes invitados, ahora se anunció que el trío recibirá un muy postergado reconocimiento por parte de la Academia Latina de la Grabación.

Se trata del Premio a la Excelencia Musical, en el marco de la entrega anual de los Grammy Latinos. Los dos músicos argentinos viajarán especialmente a Sevilla para una ceremonia privada el domingo 12 de noviembre, cuatro días antes de la edición 2023 de la prestigiosa entrega de premios.

Por zoom desde Miami, Charly y Zeta se muestran orgullosos con el premio y sorprenden al contar que se trataba de una asignatura pendiente.

"Nos enteramos de este premio hace unos seis meses. Un día nos convocan a un zoom con gente de la Academia y no sabíamos bien de qué se trataba. Recuerdo que le pregunté a Zeta, '¿Que nos pedirán?' ¡Si nunca nos dieron un Grammy!", recuerda Charly, quien reconoció que se trataba de una asignatur apendiente.

"La verdad que fue una gran sorpresa que nos dijesen que se habían dado cuenta de que nunca habíamos recibido un Grammy y consideraban que por nuestra trayectoria y todo lo que hemos hecho éramos merecedores de este reconocimiento. Porque no es un premio, sino un reconocimiento a nuestra trayectoria, a Soda y lo que ha dejado en nuestra comunidad y en Latinoamérica. Nos emocionamos los dos muchísimo", sumó.

Por su parte, Zeta agregó: "Como decimos siempre, Soda no para de sorprendernos. Uno siempre dice que fuimos muy presentes, y ese presente va generando un futuro que no pensábamos que existía. Por ejemplo lo de Coldplay, Maneskin, el Cirque Du Soleil y la gira Gracias Totales, que tuvo momentos de emoción increíble".

"¡Todavía hay gente que me la cruzo y me dice que ha llorado en determinado momento del show! Fue impresionante poder tocar esas canciones de vuelta en el marco y generar esa comunión en una situación que no era fácil porque no estaba Gustavo.

Y continúa: "Este Grammy sigue dando muestras de un Soda muy presente, con nuevas generaciones y de nuevas nacionalidades e idiomas, Hay gente que descubre nuestra música cuando va a cumplir 40 años nuestro primer disco y son fanáticos".