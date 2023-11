Hallaron muerto al hombre desaparecido en Claromecó

Las fuerzas de seguridad que buscaban al claromequense Néstor Zoquini, encontraron su cuerpo sin vida en la tarde del martes a la altura del sector conocido como la Sexta Cascada, sobre el arroyo Claromecó.

El sitio habría sido marcado por los perros de la unidad canina K9 de la ciudad de Punta Alta y que desde el sábado participaban de la búsqueda junto a efectivos policiales del CPR, policía local y bomberos voluntarios.

La triste noticia se conoció pasadas las 17, después de una intensa búsqueda.

Por el momento, en ese lugar se encuentran las fuerzas de seguridad. Allí se espera por el fiscal Gabriel Lopazzo y los peritos para que puedan trabajar sobre las causas del deceso, que aún no trascendieron.



Antes del hallazgo

En el transcurso de ésta mañana y también en horas de la tarde, desde su círculo familiar se pidió por los medios de comunicación que quien tuviera información sobre la desaparición del hombre de 32 años se la facilitase a los investigadores.

Incluso se barajó la posibilidad de que Néstor Zoquini se hubises subido a otro vehículo, un aspecto que era considerado después que sus rastros en el lugar no hayan sido del todo firmes.

“Desde un primer momento se barajó esa posibilidad porque los rastros no son certeros. Las posibilidades son que se haya subido a otro auto y que se lo hayan trasladado de esa manera. De forma voluntaria o involuntaria, no lo sabemos”, comentó Melisa Zoquini, prima de Néstor, antes que se conociera el hallazgo.

La mujer había expresado que en principio pretendían que la información que se pueda aportar para encontrarlo llegara directamente a los investigadores. “Pero si no se animan, o no quieren vincularse, o no quieren venir a declarar, que nos manden mensajes a nosotras”, agregó la mujer.

Contó además que la investigación, a cargo del fiscal Gabriel Lopazzo, se estaba llevando a cabo con “un hermetismo muy marcado”; y que hasta el momento habían declarado personas que pertenecen al “todo el círculo cercano” integrado por familiares, amigos y personas con las cuales trabaja. (con información de La Voz del Pueblo)