La emoción de Moria Casán tras escuchar la historia de dos participantes del Bailando 2023

En una emotiva noche del Bailando 2023 transmitido por América TV, la jurado Moria Casán se quebró en llanto al escuchar la impactante historia de vida de Sol 1 y Sol 2, quienes participaron en la salsa de a tres junto a Romina Uhrig.

"Hoy en día soy quien quiero ser", afirmó Sol 2. La participante compartió su experiencia personal, revelando que hace ocho meses decidió operarse sus lolas y declararse huérfana, pues ya no tiene familia. La conmovedora confesión no solo tocó a los presentes en el estudio, sino que resonó profundamente en Moria Casán.

Sol 2 expresó su agradecimiento a Marcelo Tinelli por haberle brindado la oportunidad de contar su historia de abuso. "Antes me daba mucha vergüenza contar que fui abusada o que mis primos me hacían pis en la boca, que mis tíos, un padre o cualquier persona me tocaba. Para mí eso era normal. Haber entendido que podía contar eso te lo voy a agradecer siempre, Marcelo. Me ayudaste a ser libre y muy feliz", confesó la mujer trans ante la conmoción de Tinelli y el público.

Cuando llegó el momento de la devolución, Moria Casán, visiblemente emocionada, elogió la actuación del trío y expresó su admiración hacia Sol 2. "Nace una estrella para mí hoy, acá. Por la impronta, por el desenfado, por cómo se para, por cómo maneja el escenario", destacó. Sus lágrimas brotaron al reconocer la valentía y la superación de quienes han enfrentado situaciones difíciles.

La jurado compartió su propia experiencia de tener una amiga, Ana Lupes, que decidió hacerse mujer viviendo en su casa. "Conozco la lucha, las quiero, las respeto, voy a estar siempre al lado de ustedes, y sin ningún oportunismo, porque lo siento", afirmó Moria, dejando claro su apoyo sincero y profundo.

La noche concluyó con un emotivo abrazo entre los participantes y el equipo, dejando una huella imborrable en el corazón de todos los presentes. Moria Casán demostró una vez más su sensibilidad y compromiso con las historias de vida que trascienden el escenario de la televisión. (NA)