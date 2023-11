Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Nació en Bahía Blanca, el 11 de febrero de 1986. Es periodista egresado del Instituto Regional del Sur. Trabajó durante una década en Gente de Básquet e integró el departamento de prensa de varios clubes bahienses. Se desempeña en La Nueva desde 2013 como miembro de las secciones Deportes y de lanueva.com; y es productor de La Nueva Play. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 y a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, entre otros.

Diría que llamaban más la atención los cinco puntos de sutura en su frente que la sonrisa por los sentimientos luego de ganar una nueva final y quedarse con la medalla dorada.

Aunque ellos están acostumbrados y, naturalmente, ante un resultado positivo todo queda en segundo plano.

Así llegó Santiago Álvarez Fourcade al desenlace de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los que significaron además el inicio de una temporada que para Los Pumas 7s, el combinado nacional de rugby reducido, terminará en París 2024.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Y entre los miles de llamados desde la tribuna, para conseguir una foto o un autógrafo, el bahiense y sus compañeros se arribaron a un costado del estadio de La Pintana, al sur de la capital chilena.

"No sé si es acostumbrarse, tratamos de no pensar mucho en los premios y en la medalla, si no que pensamos más en el grupo, en el de al lado, en los chicos que se quedaron en Buenos Aires y en base a eso ir mejorando", analizó Santi en diálogo con La Nueva.

Los Pumas se sacaron de encima al local muy rápidamente, con dos tries anotados por Alejo Lavallén en apenas 2m 30 de juego. Luego, la supremacía del plantel nacional redondeó el 24-5 final.

―¿Qué buscaron en este torneo, además de resultados?

―Veníamos de tres meses sin rugby, así que la idea era volver a empezar, volver a aceitar la máquina. El año pasado tuvimos una gran temporada pero sabíamos que teníamos que empezar desde cero otra vez, así que creo que fue un gran torneo este que hicimos pero hay mucho por mejorar.

―¿Fue distinto por el hecho de jugar contra el local en la final? Los chilenos se hicieron sentir...

―El contexto de la final fue muy lindo, ellos tenían toda la gente al ser locales. Pero soy reiterativo en decir que nosotros pensamos siempre en el equipo y pudimos dar un primer paso.

―¿Abrir el marcador tan rápido cambió la estrategia del partido?

―Siempre buscamos dominar nosotros desde el principio. Nos costó en los primeros dos partidos, que arrancamos perdiendo, pero después los pudimos abrir. En el circuito la vara va a subir y no nos podemos dar ese lujo de arrancar después de que nos hagan un try. En la final pudimos arrancar bien, sólidos.

―¿Tenés tiempo con tanta vorágine de pensar en tus orígenes?

―Bahía y Sociedad Sportiva son mi casa. Siempre pienso en estos momentos, con una medalla colgada o mismo durante los partidos, todo lo que me dio el club y voy a estar siempre agradecido por eso. Me gustaría regresar algún día y devolverle un poco de todo lo que me dio.

―¿A quién te gustaría dedicarle este logro?

―En esta medalla y este premio también tiene mucho que ver Sportiva y toda la gente de Bahía por lo que me inculcaron, los valores, y también por todo el aguante que me hicieron desde allá o acá en la tribuna porque vinieron muchos y estoy muy agradecido por todo lo que significa viajar hoy en día.

También te puede interesar:

- Diario de viaje: Espert, Scaloni y el groso de San Martín

- Diario de viaje: la Bip, la credencial y el abandono a Yatra

- Diario de viaje: los Juegos toman temperatura

- Diario de viaje: el vestuario accesible y el recorrido con las mexicanas

- Diario de viaje: el punto en común entre Las Leonas, Sergei Bubka y Carl Lewis

- Diario de viaje: el peor día de mi vida laboral

- Diario de viaje: volver para ser testigo

- Diario de viaje: los Juegos Panamericanos no fueron perfectos, pero serán inolvidables