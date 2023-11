El español Pablo Maffeo contó detalles de su llegada a la selección de Scaloni

Pablo Maffeo, el futbolista español que jugará para la selección argentina, reveló detalles de cómo vivió su convocatoria y de su charla con el entrenador Lionel Scaloni, a quien le manifestó que es "un orgullo" tener esta oportunidad para la doble fecha de Eliminatorias.

El futbolista de 26 años, que fue captado en las inferiores por el Manchester City, vistió la camiseta de España durante las selecciones juveniles pero luego no tuvo lugar en la mayor. Ante ese panorama, el actual campeón del mundo decidió seguirlo de cerca y lo sumó en la nómina para la doble fecha de Eliminatorias ante las lesiones de Juan Foyth y Gonzalo Montiel que dejan sólo a Nahuel Molina como defensor por el lateral derecho.

"Me enteré en el comedor, cuando vino Chando y me lo dijo. Estaba con un par de compañeros y mi hermano. Súper contento. Llegué al coche y todo era felicidad. Lo primero que hice fue llamar a mi madre, obviamente. No se lo creía al principio. Pensaba que le estaba gastando una broma de las mías. Luego súper contentos", confesó Maffeo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Colgué, empecé a gritar y la verdad que muy bien. Mi madre es argentina y mi padre italiano. Obviamente ella era la primera persona que se merecía saber esto. Los compañeros están súper contentos conmigo, felicitándome. El míster también. Toda la gente que se ha enterado está súper contenta por mí. Me quedo con eso", agregó.

Maffeo podrá jugar en la Selección argentina a raíz de la nacionalidad de su madre, Marisa Becerra, que es argentina; mientras que su padre, Alfonso, es de raíces napolitanas. Su estreno podría darse el próximo jueves en la Bombonera ante Uruguay, aunque también está la posibilidad de jugar el siguiente martes contra Brasil en el Maracaná, algo que entusiasma al lateral: "Son dos estadios top en el mundo. Emblemáticos. Y poder ir ahí pues obviamente te pone los pelos de punta seguro". "Ojalá que contra Uruguay pueda jugar contra Gio (González, jugador uruguayo del Mallorca), porque ya sería top. Creo que se lo merece, aparte. Y luego contra Brasil, un partidazo", sentenció. (NA).