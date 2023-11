Con Lautaro y Germán, la lista de Scaloni presenta algunas sorpresas

Lionel Scaloni dio a conocer hoy el listado de jugadores para la próxima convocatoria de la Selección Argentina, con vistas a la exigente doble fecha de Eliminatorias, última del año, que se viene para la próxima semana.

El combinado albiceleste recibirá a Uruguay, dirigido por el argentino Marcelo Bielsa el próximo jueves en La Bombonera y, cinco días más tarde, visitará a Brasil en el Maracaná; dos verdaderas prueba de fuego.

Con los bahienses Lautaro Martínez y Germán Pezzella en la nómina, entre los convocados por el DT argentino se destacan algunos regresos y, fundamentalmente, dos nuevas caras, como son los defensores Pablo Maffeo y Francisco Ortega.

El primero de los nombres es un lateral derecho español, de madre argentina, que viene siendo observado hace ya tiempo por Scaloni en Mallorca.

Ortega, por su parte, ex marcador de punta izquierda de Vélez que actualmente milita en Olympiakos de Grecia, tiene 24 años y ya vistió la casaca albiceleste en la Sub 20 y Sub 23.

Ambas presencias responden a algunas bajas considerables que presenta la defensa para dicha ocasión; concretamente, las ausencias de Juan Foyth y Marcos Acuña, quienes padecen sendas lesiones musculares.

En tanto, Ángel Di María y Paulo Dybala, ausentes en la última doble jornada de este camino hacia el Mundial 2026, dejaron atrás sus complicaciones físicas y vuelven a ser parte de la convocatoria.

El resto de la lista se mantendrá como en la pasada convocatoria, con el astro argentino Lionel Messi como principal figura del equipo.