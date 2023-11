Luceros el Ojo Daltónico cumple 20 años y lo festeja este sábado con un show "bajo las estrellas"

Antonia Romano Periodista y próxima licenciada en Comunicación en la Universidad Salesiana (UNISAL). Integra el equipo de redacción web de La Nueva.

Luceros El Ojo Daltónico cumple 20 años de música y lo festeja a lo grande este sábado con un show en el Predio de la Fisa, ubicado en el kilómetro 9 del Camino Sesquicentenario de la ciudad. Las múltiples actividades previstas comenzarán a las 18.

“Tenemos todo preparado ya, lo único que queda es esperar a tocar”, dijo a La Nueva. el cantante del grupo, Ignacio Boyo, que hoy se encuentra quebrado de una pierna pero asegura que la adrenalina de salir a tocar va a hacer del show "toda una experiencia".

Este sábado tocan “bajo las estrellas”, en un evento que busca ser mucho más que un recital: habrá foodtrucks, barra, juegos de kermesse, un ecopunto e incluso un puesto para hacerse tatuajes. "Es un show más pensado como festival que como show propio", afirma el músico, que invita a la gente a ingresar a la Fisa a partir de las 18 y aprovechar las actividades durante la tarde, mientras espera a que salga la banda, sobre las 21.

Estarán celebrando una trayectoria que tuvo sus inicios allá por el 2002 —aunque toman el 2003 como fecha oficial—, cuando "ensayábamos cerca del Paseo de la Mujer, tocábamos muy muy mal y teníamos una sala de ensayos súper precaria, con equipos también súper precarios que nos prestamos con otras bandas", recuerda Nacho.

Durante este tiempo se subieron a escenarios porteños como el Teatro Broadway, Teatro Flores, Niceto Club, The Roxy; participaron de históricos festivales como el Cosquín Rock y el Quilmes Rock; y, por supuesto, dieron recitales con localidades agotadas en Bahía, en el Teatro Rossini, en la cancha de handball del Club Estudiantes y en el Osvaldo Casanova.

Los últimos de 20 años de Luceros dejaron varios sencillos, un EP, Canciones Huérfanas (2017), y cinco álbumes de producción independiente: tres de estudio, Artificios (2010), El Disco Maldito (2015) y A lo Bonzo (2022), más dos en forma de demo, Tangozepam (2004) y Siete Farsas Breves (2005).

En el show de este sábado, algunos de sus temas volverán a escena después de mucho tiempo, en un compilado que incluirá canciones de sus dos primeros álbumes, que hoy son considerados una "rareza" porque nunca desembarcaron oficialmente en las plataformas digitales con las que difunden su obra.

"Es una decisión absolutamente mía, no me gustan cómo están grabados y siento que no representan a la formación actual de la banda", cuenta el cantante.

Por este motivo, revela que van a tocar canciones que, probablemente, no serán tan conocidas para los seguidores cuyo primer acercamiento con la banda fue en el último tiempo: "Hay cosas que no van a cazar un balón, pero nosotros también necesitamos premiar a esa persona que nos viene a ver desde hace un montón de años".

Nacho cuenta que el público que lo acompaña desde sus comienzos es una de las razones por las cuales decidió dedicarse a la música. "Yo al principio tocaba porque me parecía un juego y estaba bueno. Pero un día me encontré con que me gustaba lo que hacía y había gente a la que también le gustaba y me acompañaba en el proyecto. Entonces dije ‘bueno, voy a ser músico’".

Y si bien afirma que siempre tuvo la sensación de que les iría bien, recuerda "tener que caminar mucho pegando afiches, tener que intentar vender entradas", algo que antes les costaba mucho.

Asegura que el proceso de ganar seguidores "fue muy paulatino y se sintió muy normal": "Fue de a poco, un día tocamos para 200 personas, otro día para 300, otro día para 500 y así. No es que pasamos de tocar para 100 personas a tocar para 1.500, nunca pasó eso", explica.

"El punto de quiebre en cuanto a convocatorias fue el 2017, que tocamos en Estudiantes. Nosotros pensamos que iban a venir 1.000 personas y vinieron, no sé, 2.000 y pico, y se quedó gente afuera. Siempre digo que la gente premió la apuesta, porque era muy raro que una banda de acá hiciera algo así".

Si una de sus canciones pudiera resumir los últimos 20 años de Luceros el Ojo Daltónico, para Nacho sería El Arca, que señala que "amalgama todo" lo que los caracteriza sonoramente: "Tenemos la dicotomía de hacer canciones muy tranquis y al mismo tiempo muy rockeras, con una parte angelical que termina siendo muy apocalíptica".

Aunque para él no existe el "rock bahiense" o el "rock nacional" —es simplemente rock, sin importar de dónde sea—, Luceros es una banda que representa las historias y pasajes locales y la esencia de "lo bahiense". Y esto se debe a que su "cuartel general" y sus vivencias se sitúan en Bahía, cerca de sus afectos, para Ignacio fundamentales "para seguir haciendo esto con amor y con pasión".

Hoy asegura que "está buenísimo tocar en una banda" porque, entre otras cosas, le dio la posibilidad de encontrarse con personas que de otra manera quizás no habría conocido: "Cuatro tipos que veo dos veces por semana hace 15 años, prácticamente más que a mis viejos o a mi novia".

Aunque afirma que "la idea es continuar porque todavía nos sentimos pendejos", no cree dedicarse toda su vida a ser músico. "Yo considero que uno no tiene por qué ser una sola cosa en la vida. Por ahí el día de mañana quiero, no sé, dedicarme a jugar las bochas", reflexiona.

Mientras tanto, preparan su próximo disco de estudio que, estima, verá la luz recién el año que viene. "Venimos armando un montón de canciones, debemos tener 20 maquetas. La idea ahora es poder terminar con este show y ponernos a grabar. No puedo contar mucho más porque todavía no tenemos ni el nombre del álbum ni de qué se van a tratar las canciones".

En este momento se encuentran ultimando detalles para el sábado y "entrenando un poco para recordar lo que hacíamos antes". "Es preguntarnos 'uy, cómo era esto' todo el tiempo, porque estoy cantando canciones que cantaba a los 18 años y ahora ya tengo casi 40. Tengo que acordarme de cómo cantaba, de cómo hacía la voz porque no es lo mismo".

"No somos muy de lo emotivo porque no nos queremos quedar solo con el número de los 20 años, pero es un cumpleaños que teníamos que tener. Pensamos que es un show que va a estar buenísimo, vamos a ir para adelante", cerró.

La información sobre las entradas se puede conseguir en las redes sociales de la banda.