Matias Bagnato: cómo vive el sobreviviente de “La masacre de Flores” y finalista de Gran Hermano 3

Matías Bagnato, finalista de Gran Hermano 3 y sobreviviente de “La masacre de Flores” habló, durante una entrevista, sobre su ingreso al reality show, ya que entró en la tercera edición del programa, y opinó sobre el nuevo ciclo conducido por Santiago del Moro.

A su vez, dio declaraciones sobre su trágica historia que le causa una herida imborrable.

Respecto a lo ocurrido el 17 de febrero de 1994, cuando murieron cuatro integrantes de su familia y un amigo tras el incendio intencional de una vivienda, contó que “esto todavía no terminó. Siempre digo, cuando hablan de este tema: para todo el mundo son 29 años y para mí fue ayer”.

“Estamos acostumbrados a escuchar un dicho: ‘El tiempo cura, el tiempo sana’. Cuando hablamos de estos temas, el tiempo lo único que hace es enseñarte a convivir con la ausencia de ellos y con este dolor continuamente. Uno vuelve a ser feliz de otra forma, pero aunque te estés riendo ese segundo de ausencia siempre va a estar, ya sea en los logros de la vida o en situaciones cotidianas; si estuviera mi vieja, le diría: ‘Mamá, mirá lo que conseguí’”, reflexionó.

También habló sobre su paso por la tercera edición de Gran Hermano, el cual se caracterizaba por tener historias fuertes. Y es que su ingreso no se dio por cuenta propia, sino porque un amigo lo anotó, ya que a él no le interesaba estar en la televisión. “En ese momento estábamos atravesando una situación muy similar a la actual como país. Me quedé sin trabajo y había entrado en una depresión muy importante”, comenzó Bagnato en su historia.

“En ese momento, no había redes sociales ni nada de eso. El casting era una convocatoria a un 0800 que vos tenías que anotarte y después la producción te llamaba. Nada que ver a lo que es ahora”, explicó.

“Me llamaron de la producción y me quedé helado. Me dijeron: ‘Matías Bagnato, te hablamos de Telefe para el casting de Gran Hermano’. Ahí me empecé a reír y me preguntaron si realmente era yo, a lo que acto seguido me citaron en un cierto lugar y fecha”, agregó. Finalmente, luego de preguntarle a sus amigos, uno de ellos le confesó haber sido él: “Me dijo: ‘Dale gordo, te anoté. Andá. Tomátelo como para salir de tu casa un rato’”, contó.

Quien lo alentó en una primera instancia fue su abogada, “la que me ayudó desde el minuto cero con todo”. Ella fue la que le dijo que entre, que no tenía nada para perder y que “de última, si te querés ir, te vas cuando vos querés. No sabés si el día de mañana v te puede servir, ayudar”.

También habló sobre cómo se lo tomó su abuela, la cual no quería que participara en el reality porque no quería que hable abiertamente sobre su orientación sexual: “Lo primero que me dijo fue: ‘Me jurás por tu mamá y tu papá que no vas a decir que sos gay’. En ese momento, tuve una discusión fuerte con ella”.

“Cuando entré, lo primero que hice fue contarlo; no podía estar careteando ser heterosexual, no quería mentir. Después de contarlo casi me mato, quería hablar con mi abuela sí o sí”, añadió al respecto.

A su vez, habló sobre la nueva edición conducida por Santiago del Moro e hizo una comparación con la suya al decir que "las casas son completamente diferentes. Además, la gala era solamente una vez por semana; era muy diferente lo que ellos ven hoy, porque acá están toda la noche a que aparezca Santiago, mientras que nosotros teníamos un día a la semana en el que teníamos contacto con el exterior, nos producíamos y demás. El resto de la semana nos olvidábamos de eso".

Bagnato, quien llegó hasta la final, confesó que le interesó la propuesta para mostrar que “uno puede volver a reír después de semejante desgracia. Está ese camino de apostar a la vida y no estar todo el tiempo llorando en la cama”. (NA)