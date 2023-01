Armando Castagna: "Se mejoró mucho en relación al año pasado", afirmó

Tomás Arribas tarribas@lanueva.com Periodista Deportivo, recibido en 2013 (estudios en Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social).

Su presencia por estas tierras, las cuales supo conquistar deportivamente en décadas pasadas, siempre es bienvenida y valorada. Y su opinión sobre la materia, por demás autorizada.

La participación de su hijo Paco es la excusa perfecta para volver a Argentina, visitar viejos amigos, aprovechar para unas buenas vacaciones y aportar su granito de arena para el crecimiento del Speedway.

Para Armando Castagna, el presente Campeonato Internacional es una clara muestra de los sólidos cimientos que paulatinamente construye el Automoto Club, en esta nueva era del deporte en la ciudad.

“Siempre es lindo estar acá y recibir el cariño de la gente. La organización está mejorando y el campeonato ha levantado mucho este verano con la llegada de los extranjeros. Y ni hablar con el buen nivel de los argentinos, como Coty (García) y Lisandro (Husman), que están funcionando muy bien. Por eso estamos viendo un campeonato tan emocionante”, remarcó el carismático Tano.

“Se mejoró mucho en relación al año y eso se nota mucho. En definitiva, al final del certamen, lo que más habrá que mirar es eso, que la actividad crece en la medida que se va desarrollando. Para 2024, la promotora del Speedway GP pretende ir hacia nuevos lugares como Australia y Estados Unidos, y creo que Argentina está en el mapa. En este momento este nuevo predio no está listo para recibir un GP, pero es importante que se hable de la posibilidad y que el Speedway argentino tenga repercusión en Europa como está pasando”, destacó.

Destacar lo bueno y remarcar las cuestiones a mejorar, siempre de modo constructivo. Algo muy necesario cuando de crecimiento deportivo e institucional se trata.

Y eso hace Armando, no solo su vasta experiencia como piloto en el pasado, sino como uno de los grandes directivos de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

“Siempre hay cuestiones por mejorar, y lo digo sin ánimo de criticar. Por el contrario, intentando buscar soluciones. Por ejemplo, con el tema de la cubierta, que al haber tantas motos y carreras en una noche, la limitación de su uso puede causar un problema en cuestiones de seguridad”, afirmó.

“Hay que revisar ese aspecto, porque el piloto que entra a la final corre siete veces en toda la noche. Y hay un reglamento que indica que solo se puede usar un juego nuevo y una usada en toda la competencia. La lógica es justa, para cuidar la economía y la competitividad, pero se ven motos que ya prácticamente no tienen taco al término de la noche. Eso termina siendo peligroso”, aseguró Castagna.

--¿Cómo se podría solucionar ello?

--Habría que ver la posibilidad de hacer menos series por pilotos. O también podría verse de sacar las semifinales, porque veinte series me parecen suficientes para una noche. No se puede llegar a una final con cuatro pilotos sin cubiertas, es peligroso y se pierde espectáculo. No es fácil, pero también tiene que acompañar el piso. Aunque, a pesar de ello, las carreras vienen resultando muy buenas. Ojalá sigan así.

Para finalizar, Armando se refirió al buen momento de Paco, quien emula su camino deportivo de antaño, siendo uno de los pesos pesados del parque y causando simpatía entre los muchos aficionados de las dos ruedas.

“A Paco lo veo muy bien. Se lo toma muy en serio y siempre quiere ganar. Obviamente que al estar tan parejo este campeonato es muy difícil poder ganar, pero creo que lo hará en cualquier momento y que podrá pelear por el título hasta el final. Le gusta mucho estar y competir aquí, le sirve mucho para entrenar y mantenerse en forma”, aseguró.

El show vuelve a Bahía

Luego del paso por el circuito de Daireaux el viernes previo al final de año, el Campeonato Internacional de Speedway 2022/23 vuelve al Antonio Miranda de nuestra ciudad para la disputa de la sexta fecha del certamen veraniego.

Con el triunfo en la última competencia, segundo en su cuenta personal, el polaco Pawel Miesiac tomó ventaja en la cima del campeonato de 500cc, dejando atrás a su compatriota Patryk Wojdylo, al italiano Paco Castagna y al salazarense Fernando García.

De los citados solo el campeón debe victoria en el presente certamen, ya que García lo hizo en dos oportunidades, en la primera y segunda cita, respectivamente, y Wodjylo se anotó en la cuarta programación.

Expectantes, aguardando también su oportunidad, asoman el experimentado Lisandro Husman, inmerso en finales y habitual animador de las noches, Facundo Albín y el local Jonathan Iturre, cada vez más cerca de las principales referencias.

El espectáculo, además, a iniciarse pasadas las 20, contará con el siempre atractivo aperitivo que brindan los muchachos del 200cc y los más pequeños del 50cc, divididos en Mayores y Menores.