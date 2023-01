Golden Globes 2023: dónde y cuándo verlos

Está noche se realizará la 80° edición de los premios Globo de Oro. La ceremonia organizada por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood se llevará a cabo en el Beverly Hilton de Beverly Hills para homenajear a los mejores actores y producciones del 2023.

Los Globos de Oro vuelven a la televisión luego de que el año pasado no se realizara la transmisión por cuestiones de escasez de diversidad. Movimientos como Black Lives Matter se movilizaron para que la premiación solo fuera un evento privado.

El anfitrión a cargo de la conducción de los Golden Globes 2023 será el comediante Jerrod Carmichael. Hasta el momento, no se sabe que shows acompañarán la gala, sin embargo Jamie Lee Curtis, Quentin Tarantino, Ana de Armas y Billy Porter participarán como presentadores.

Además, está edición contará con la presencia de actores como Guillermo del Toro, Austin Butler y Steven Spielberg. En está edición de los Golden Globes, los argentinos cuentan con la presencia de la película Argentina, 1985, dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani. La producción cinematográfica está nominada a "Mejor película de lengua extranjera".

Dónde ver los Globos de Oro 2023

La ceremonia de premiación será transmitida por el canal de televisión TNT a partir de las 22:00 hs de Argentina. Previo a esta programación, E! Entertainment cubrirá la alfombra roja donde desfilarán los actores.

En Estados Unidos la programación vuelve a estar a cargo de la empresa NBC, luego de dos años sin transmitirse. Además de verse en el canal de televisión de la compañía, la ceremonia podrá verse desde la plataforma de streaming Peacock.

Principales nominados a los Premios Globo de Oro 2023

Las películas con más nominaciones y candidatas a ganar al menos un premio Globo de Oro son: "The Banshees of Inisherin" (Los espíritus de la isla), con 8 nominaciones, y "Everything Everywhere All At Once" (Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo), con 6 nominaciones.

Además, entre las candidatas a ganar se encuentran algunos éxitos cinematográficos del 2022 como "Top Gun: Maverick", "Elvis" y "Avatar". Por otra parte, las series con más chances de ser galardonadas son: "The Crown", "Monster: The Jeffrey Dahmer Story", "The White Lotus" y "Abbott Elementary". (NA)