Moria Casán se cansó de ser comparada con Susana Giménez y la fulminó

A sus 76 años, Moria Casán continúa muy activa en sus proyectos laborales y personales. Mientras dialogaba con un programa de televisión, la diva fue comparada con Susana Giménez y, sin ocultar su furia, lanzó duras críticas hacia ella.

La mujer de la lengua karateka habló en un móvil de A la tarde, el ciclo conducido por Karina Mazzocco, y aprovechó la presencia de las cámaras para diferenciarse lo más posible de su colega. Además, la descalificó por haberse mudado a Uruguay y opinar severamente sobre la situación de la Argentina.

Ambas cuentan con ideologías tan marcadas como diferentes. Moria se muestra públicamente en apoyo al peronismo, con su reciente aparición en la jura de Sergio Massa como ministro de Economía. En la vereda de en frente, Susana suele posicionarse en línea con Juntos por el Cambio.

"El level de desabastecimiento neuronal que advierto cuando escucho algunas notas de personas que no tienen nada que ver conmigo, ni en esencia, ni en conceptos, ni en nada... Después de más de cuarenta años, que me sigan comparando con la albina ahora charrúa, ni siquiera me enoja", apuntó la One.

Y agregó: "Tengo una vida plena, hermosa, siempre me caractericé por hablar cuando el decorado se callaba, creo que soy mas conocida por mi personalidad que por mis trabajos profesionales que tienen más de cincuenta años, y en este momento me encuentra en un rush óptimo, con dos sucesos sold out como Brujas y Julio César, si me preguntan por alguien en un reportaje, yo contesto, y cuando no es porque no me interesa".

"Vivo contestando, así que córtenla con eso de que yo apunto contra alguien. Hace años que viven de mis éxitos y de toda mi impronta, que es de impacto, porque causa estupor por el desenfado y divierte, así que sigan usándome pero no abusándome y preguntando huevadas. Lo mejor para todos", cerró la diva.