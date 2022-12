Octavos: Portugal es amplio favorito, pero Suiza puede dar la nota

Las selecciones de Portugal y Suiza se cruzarán hoy por los octavos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022 en un duelo inédito en esta competencia y el ganador se cruzará con España o Marruecos.



El partido que cierra la tercera jornada de los octavos del Mundial se jugará este martes desde las 16 en el estadio de Lusail Iconic, con el arbitraje del mexicano César Arturo Ramos Palazuelos y con transmisión en directo en nuestro país de la TV Pública y DirecTV.



El conjunto de Cristiano Ronaldo, que está en el centro de las polémicas por sus bajos rendimientos, llegó a esta instancia como primero del Grupo H con seis puntos, tras vencer a Ghana por 3-2, a Uruguay por 2-0 y caer inesperadamente ante Corea del Sur 2-1.



Por su parte, el equipo suizo logró el pase como segundo del grupo G detrás de Brasil -con quien perdió por la mínima-, gracias a un triunfo ante Camerún en el debut por 1-0 y tras eliminar a Serbia en la fecha final con un sufrido 3-2.



Para el equipo luso, el cruce será un partido clave en la búsqueda de poder volver a jugar en cuartos ya que no consigue acceder a esa instancia desde el Mundial del 2006, pese a estar en el primer nivel de Europa, donde fue campeón en 2016.

Por su parte, Suiza ya alcanzó los octavos de final en las tres últimas ediciones mundialistas y quiere superar esa barrera, como lo consiguió en la última Eurocopa al eliminar a Francia, vigente campeón del mundo.El historial entre ambos equipos no tiene antecedentes en la Copa del Mundo pero registra muchos cruces a nivel continental que dan cuenta de dos partidos recientes en la Liga de Naciones, con un 4-0 para Portugal en Lisboa y un 1-0 para Suiza en Ginebra.En el acumulado de partidos, las selecciones de Portugal y Suiza totalizan 25 enfrentamientos mano a mano que se reparten en 9 triunfos de Portugal y 11 victorias de Suiza, mientras que empataron en 5 ocasiones.Asimismo, Portugal no ganó en los últimos seis enfrentamientos ante europeos en Copas del Mundo, donde solo pudo cosechar dos empates; 0-0 ante Inglaterra, con triunfo 1-3 en los penales de cuartos de Alemania 2006, y 3-3 vs. España en el debut de Rusia 2018.Por su parte, los suizos jugaron 23 veces en Mundiales contra europeos con 8 victorias, 3 empates y 12 derrotas. En las últimas experiencias lograron dos triunfos ante Serbia y derrotas 2-5 ante Francia en 2014 y 0-1 Suecia en 2018.



Probables formaciones



Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Diogo Dalot; Bernardo Silva, William Carvalho, Victor Ferreira y Bruno Fernandes; João Félix y Cristiano Ronaldo. DT: Fernando Santos.



Suiza: Gregor Kobel; Silvan Widmer, Fabian Schär, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Xherdan Shaqiri, Djibril Sow, Ruben Vargas; Breel Embolo. DT: Murat Yakin.



--Hora. 16.

--Árbitro: César Arturo Ramos Palazuelos (México)



--Estadio: Lusail Iconic Stadium



--TV: TV Pública y DirecTV