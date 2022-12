Las mejores películas del 2022 según la crítica

Llega un nuevo año, el cual vendrá repleto de películas esperadas por los fanáticos del séptimo arte. Pero el 2022 también estuvo cargado de destacadas producciones como "Top Gun: Maverick", que significó el regreso de Tom Cruise en su icónico personaje; la vuelta de James Cameron con la secuela de "Avatar" y una nueva versión de "Pinocho" bajo la dirección de Guillermo del Toro.

A continuación, los mejores filmes del año según la crítica.

Los Espíritus de la Isla

Dirigida por Martin McDonagh, la película está “ambientada en una isla remota frente a la costa oeste de Irlanda y cuenta la historia de dos amigos de toda la vida, Pádraic y Colm, quienes se encuentran en un callejón sin salida cuando Colm pone fin a su amistad de un modo abrupto. Un Pádraic atónito, ayudado por su hermana Siobhán y por Dominic (un joven con problemas), se esfuerza por reconstruir la relación, negándose a aceptar las negativas de su amigo de siempre. Cuando Colm le plantea a Pádraic un ultimátum desesperado, los acontecimientos se precipitan y provocan consecuencias traumáticas”.

The Fabelmans

Bajo la dirección de Steven Spielberg. “Film semiautobiográfico de la propia infancia y juventud de Spielberg. Ambientada a finales de la década de 1950 y principios de los años 60, un niño de Arizona llamado Sammy Fabelman, influido por su excéntrica madre artista (Michelle Williams) y su pragmático padre ingeniero informático (Paul Dano), descubre un secreto familiar devastador y explora cómo el poder de las películas puede ayudarlo a contar historias y a forjar su propia identidad”, reza su sinopsis.

Top Gun: Maverick

Una de las películas más esperadas, la cual significó una de las más taquilleras del año. Según los críticos, fue considerada una de las mejores secuelas en la historia del cine.

La trama se centra “después de más de treinta años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada” cuando “Pete ‘Mavericks’ Mitchel (Tom Cruise) se encuentra donde siempre quiso estar: superando los límites como un valiente piloto de pruebas y esquivando el ascenso de rango, que no le dejaría volar emplazándolo en tierra. Cuando es destinado a la academia de Top Gun con el objetivo de entrenar a los pilotos de élite para realizar una peligrosa misión en territorio enemigo, Maverick se encuentra allí con el joven teniente Bradley Bradshaw (Miles Teller), el hijo de su difunto amigo ‘Goose’”.

Pinocchio

Dirigida por Guillermo del Toro, esta película se convirtió en una de las más vistas en la plataforma de Netflix. La misma está ambientada en la Italia fascista, durante la década de 1930, y es una versión musical en animación stop motion del famoso cuento del muñeco de madera.

Con un reparto estelar de voces: Ewan McGregor (Pepito Grillo), David Bradley (Geppetto) y el debutante Gregory Mann (Pinocho). También participan Finn Wolfhard, Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, Christoph Waltz y Tilda Swinton.

Avatar: El Camino del Agua

La vuelta de James Cameron con la secuela de la película más taquillera en la historia del cine fue uno de los grandes eventos del año.

“Más de una década después de los acontecimientos de 'Avatar', los Na'vi Jake Sully, Neytiri y sus hijos viven en paz en los bosques de Pandora hasta que regresan los hombres del cielo. Entonces comienzan los problemas que persiguen sin descanso a la familia Sully, que decide hacer un gran sacrificio para mantener a su pueblo a salvo y seguir ellos con vida”, reza su sinopsis.

Glass Onion: un misterio de Knives Out

La primera película contó con un significativo reparto, con figuras como Daniel Craig, Ana de Armas, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Christopher Plummer, Toni Collette, Katherine Langford y Joseph Gordon-Levitt. Su trama llamó mucho la atención y su giro inesperado aún más. Es por eso que se llevó a cabo una secuela, pero esta vez de la mano de Netflix, la cual se hizo con los derechos para hacer una trilogía.

Su secuela, estrenada en septiembre de este año, fue muy bien recibida. Su sinopsis se centra en “el multimillonario tecnológico Miles Bron, quien invita a sus amigos a una escapada a su isla griega privada. Cuando alguien aparece muerto, el detective Benoit Blanc se hace cargo del caso”.

Todo en todas partes al mismo tiempo

Según dice su sinopsis, la película trata sobre “una heroína inesperada que debe usar sus nuevos poderes para luchar contra los desconcertantes peligros del multiverso y así lograr salvar su mundo”. Pero es mucho más que eso: es un viaje lleno de emociones y aventuras, bajo una trama familiar inusual, en el cual se le abre la puerta al Multiverso, una palabra que resonó bastante en el 2022 gracias a "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (película de Marvel que también se metió de lleno en este conjunto de universos).

Elvis

La película explora la vida y la música del icónico Elvis Presley (quien es interpretado por Austin Butler) y su tormentosa relación con el coronel Tom Parker (Tom Hanks), su enigmático manager. La historia profundiza en la compleja dinámica que existía entre Presley y Parker que abarca más de 20 años, desde el ascenso de Presley a la fama hasta su estrellato sin precedentes, en el contexto de la revolución cultural y la pérdida de la inocencia en Estados Unidos. Y en el centro de ese periplo está Priscilla Presley (Olivia DeJonge), una de las personas más importantes e influyentes en la vida de Elvis. (NA)