Asesinó a la pareja de su ex y lo condenaron a 10 años de prisión

La “precisa” individualización del agresor por parte de una de las víctimas y un testigo, así como testimonios que dieron cuenta de conflictos previos entre el acusado y el fallecido, derivados de las relaciones amorosas, fueron pruebas clave para que la Justicia local hallara a un rosarino coautor de homicidio y tentativa de homicidio y lo condenara a 10 años de prisión.

En un juicio abreviado, el Tribunal en lo Criminal Nº 2 impuso esa pena a Luis Alberto “Coqui” Esteban (39), al considerarlo responsable del crimen de Cristian Darío del Valle y el intento de asesinato de Walter Adrián del Valle, hermano del occiso.

La jueza María Mercedes Rico dio por acreditado que a la madrugada del 18 de noviembre de 2019, Esteban y dos personas no identificadas ingresaron en el domicilio de la víctima, ubicado en Zelarrayán 1170 de esta ciudad, “con intención de causar la muerte” de ambos hermanos, a quienes les asestaron “reiterados puntazos” con al menos un arma blanca y les aplicaron golpes.

Cristian del Valle sufrió heridas punzocortantes en el hemitórax derecho, el hígado y los intestinos delgado y grueso, entre otras lesiones que le provocaron un “shock séptico” y su posterior muerte, el 6 de diciembre de ese año en el hospital Municipal.

Su hermano Walter resultó con heridas punzocortantes graves: dos en la zona derecha del tórax -una con hemoneumotórax- y otra en la región cervical.

La declaración del sobreviviente, según el fallo de la magistrada, tuvo una importancia “fundamental” para sancionar al imputado, quien mantuvo una relación sentimental con la mujer que, al momento del trágico incidente, era pareja del fallecido.

Walter del Valle explicó que, mientras dormía en una pieza externa del departamento de su hermano, “escuchó personas corriendo en el patio, se levantó y, al salir, vio a tres personas ingresar en la vivienda pateando la puerta”.

“Se dirigió al lugar y al entrar en la cocina se trenzó a golpes con uno de estos sujetos que estaba encapuchado, quien lo apuñaló varias veces. Después los tres salieron corriendo y encontró al hermano en su habitación tendido en su cama con todo el pecho y el abdomen ensangrentados, momento en que le dijo 'me apuñalaron'”, sostuvo el testigo.

“Refirió que reconoció al primero que ingresó en el departamento porque estaba con la cara descubierta y dijo que era Esteban y que no pudo reconocer a los otros porque tenían sus rostros cubiertos por capuchas”, amplió.

En otra declaración, Del Valle confirmó sus dichos “corroborando idénticas circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon al hecho, y señalando a 'Coqui' como uno de los autores de la agresión”.

Esta versión coincide con la de un vecino de Del Valle, quien al declarar dos veces durante la instrucción de la causa también afirmó haber visto al acusado (a quien conocía porque este frecuentaba la vivienda de los hermanos atacados), junto con dos personas más, “acceder al complejo instantes previos al hecho, dirigirse por el pasillo en dirección al departamento de Cristian y Walter y luego salir” antes de que egresaran las víctimas “ensangrentadas”.

El testigo también aseguró haber escuchado previamente “gritos y ruidos” provenientes de esa propiedad.

Más de una denuncia previa

A este cuadro probatorio, la doctora Rico sumó los “indicios que se desprenden” de las testimoniales de María Alejandra Berazategui, expareja de Esteban -con quien tuvo un hijo- y Claudio del Valle, hermano de los agredidos, quienes se refirieron a “conflictos previos” entre el imputado y el la víctima mortal.

“Berazategui dijo que desde hacía un año y medio estaba en pareja con Cristian del Valle, que entre 2015 y 2018 estuvo en pareja con Esteban y que antes 'Coqui' y Del Valle tenían buena relación”, se indicó en la sentencia.

“Relató que a mediados de 2018, cuando estaba en el domicilio de Del Valle con su hijo en brazos, Esteban la golpeó en el pecho, la amenazó con un cuchillo y le manifestó 'te voy a cortar el cogote como a un pollo'. Dijo que, ante esto, Del Valle la defendió empujando a Esteban y diciéndole que se retirara”.

Mencionó otro hecho de violencia cuando los dos hombres comenzaron a golpearse en la vía pública y Esteban, de ocupación limpiavidrios, al parecer “amenazó de muerte” a Berazategui y a Del Valle.



“Cuando me amenazaba, Esteban siempre me decía 'no te olvides que tengo gente' y que 'Cristian la iba a pagar'”.

“Agregó que radicó más de una denuncia contra Esteban, por agresiones, tanto en Fiscalía como en la comisaría de la Mujer. Dijo además que Esteban siempre circulaba y trabajaba con un cuchillo entre sus prendas”, se indicó en el fallo.

El acusado negó cargos

Coartada. Esteban, actualmente detenido en la cárcel de Villa Floresta, negó su participación en los hechos al manifestar que pasó la noche del violento incidente en la “casa de un amigo”, donde se “embriagó y se acostó”.



Presentación. “El martes me enteré de que la Policía me estaba buscando, por eso fui a la comisaría Segunda para ver por qué me buscaban y ahí me enteré del hecho”, dijo en su indagatoria.



Versión. “Si bien la declaración del funcionario David Ugarte confirma lo expuesto por Esteban, respecto de que para los días en que sucedió el hecho se domiciliaba en 1º de Marzo 30, su versión apoyada en que la noche del 17 y madrugada del 18 de noviembre estuvo en ese domicilio no fue corroborada por el dueño de esa vivienda”, explicó la jueza.



Ausencia. Ese testigo no confirmó que Esteban haya estado allí aquella noche/madrugada y, por el contrario, afirmó que “se fue solo la noche del sábado y volvió el lunes, luego de que la Policía estuviera preguntando por él”.



Sin sustento. Así la declaración de Esteban -opinó Rico- “carece de sustento probatorio y no contradice ni pone en duda la restante prueba que lo vincula en forma directa con los hechos”.

Cómplice. Durante el ataque cometido supuestamente por tres sujetos, una mujer habría hecho de “campana” afuera del inmueble habitado por las víctimas, según le indicó un vecino del lugar a Claudio del Valle.

Adhesión. La defensora oficial Fabiana Vannini y su asistido Esteban aceptaron la calificación legal y el monto de pena propuestos por el fiscal Jorge Viego.