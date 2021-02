Comercio: Si la situación no es peor, es igual al año pasado, dijo Genaro García

Natalia Miguel

No cambiaron las cosas para que este año sea mejor, en comparación con 2020, en el ámbito comercial. “Muy por el contrario”, afirmó Genaro García, vice presidente tercero de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires.

En este sentido, reconoció que si bien hubo algún movimiento en el turismo porque la gente “salió” un poco, “la retracción comercial a nivel general, en todos los rubros, es notable.

En este panorama influye, continuó, el aumento de los precios y el estancamiento de los niveles de ingreso.

“Hasta que no se resuelva definitivamente el tema de la pandemia y que la gente pueda moverse libremente, con algunas certezas, seguirá siendo un 2020 prolongado. No hay mucha diferencia. La vacuna debe estar instalada y tiene que haber confianza. Además, se presenta una cuestión económica con un aumento sustancial de los precios, sobre todo en los alimentos y eso restó capacidad de compra para el resto de las actividades”, sostuvo el empresario puntaltense.

“Esta es la sensación que se tiene en todos los niveles, tanto local como provincial y nacional. Se observa claramente el decaimiento. Solamente con caminar por Irigoyen alcanza para darse cuenta que realmente el nivel de actividad es muy bajo. Y me refiero a todos los rubros. Para esta fecha se solían hacer compras para el inicio escolar y este año no se registran”.

Y mientras tanto...

Sobre qué se hace para resistir y mantener los negocios abiertos, García expresó que en los próximos días, desde la Federación se piensa presentar ante las autoridades, varias inquietudes por los impuestos provinciales, amén de la solicitud de una reunión con el gobernador bonaerense.

“Se abrieron las moratorias a nivel nacional pero hoy, cuando se tiene que empezar a pagar, no hay recursos. Pensábamos que en enero y febrero se iba a empezar a trabajar. Pero, al contrario, se achicó el nivel de actividad. No se volvieron a instalar las ATP. En fin, la situación si no es peor, es igual al año pasado. Por lo tanto, no estamos en las mejores épocas”.

Expresó que se deben empezar a pagar los créditos que se otorgaron a tasa cero y “de seguro vamos a caer nuevamente en deuda con los impuestos. Es toda una complicación constante e insisto que abarca a todos los rubros. En los alimentos, las segundas, terceras y cuartas marcas van desplazando a las primeras, y el nivel de facturación es menor, con las complicaciones que eso trae. Es una sumatoria de problemas. La pandemia no pasó. Y la pandemia económica que veníamos arrastrando de años anteriores, está presente. Hace falta una herramienta dinamizadora de la economía”, subrayó.

Otros horizontes

En el radio céntrico rosaleño se observan locales cerrados, producto de empresarios que decidieron cerras sus puertas para buscar otros horizontes.

“Es preocupante. Creo que marzo va a marcar cuál será el futuro para este 2021. Deberemos buscar todos los argumentos para defendernos”.

¿Y el destino de quienes cierran el comercio? Sobre el particular mencionó que “hay un tema que preocupa sobremanera y es la informalidad. Muchos que cierran sus negocios siguen trabajando por las redes sociales o algún otro tipo de modo, sin pagar alquiler ni impuestos. De esa manera, pueden tener una ganancia a la que no accedían con el local abierto”.

“Es un problema muy serio. Es otra pandemia. Creció en los últimos tiempos esta modalidad que no es formal. Hay que combatirla y no para anular la posibilidad de supervivencia de la gente, sino para ayudarla e incorporarla al sistema o para que no salte de la formalidad a la informalidad”.

"Estas personas están sobreviviendo. No recurren a la informalidad porque tienen un espíritu delictivo. Para nada. Tenemos que intentar contenerlas dentro del sistema y las que están fuera, recuperarlas a través de algún método para que puedan trabajar desde lo formal, y no anden en las calles con bolsos o mediante diferentes plataformas", dijo.