Escenario político: vacunas VIP, Juntos por el Cambio busca que la batalla continúe

Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

El escándalo de las vacunas VIP afiló las espadas del oficialismo de Bahía Blanca. Con el intendente a la cabeza, Juntos por el Cambio salió a condenar esa práctica apuntando a su enemigo preferido: el kirchnerismo.

Héctor Gay, la senadora Nidia Moirano, los concejales Nicolás Vitalini y Marcos Streitenberger, entre otros, comenzaron a reclamar de inmediato las listas de vacunados en este distrito. Podía parecer una reacción para aprovechar la primera ola política y que no fuera más allá de un intento, pero es muy probable que hoy insistan.

Hasta última hora de anoche el oficialismo analizaba de qué manera corporizar la nueva embestida, en una jugada donde siente que tiene mucho para ganar a cambio de un riesgo bajo. Si se detecta a algún colado en la fila será una granada contra el Frente de Todos y, en caso de que no haya ninguna irregularidad, se pasará a otro tema.

Desde el viernes pasado, cuando se desató la crisis, el peronismo de Bahía apostó al silencio, hasta que apeló a una del manual. El miércoles Federico Susbielles convocó a los medios a una recorrida por nuevas obras en el puerto y dejó servida la posibilidad de que le hagan la pregunta.

En línea con declaraciones de Axel Kicillof, Susbielles repudió la maniobra, valoró el inmediato pedido de renuncia por parte del presidente y subrayó que en la Provincia no hay vacunatorios VIP ni se "privatiza el operativo". Esto último tiene que ver con el envío de vacunas por parte del gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta a diferentes prepagas, medida que ameritó el comienzo de una investigación judicial. En parte, la estrategia comunicacional del Frente de Todos para repeler el ataque va a ir por ahí.

En el FdT local admiten que cuando se desató el escándalo se pusieron a revisar todos los papeles, para evitar sorpresas. Una mínima fisura podría convertirse en una grieta muy difícil de cubrir. Sin embargo, afirman estar tranquilos con la transparencia de la campaña en nuestro distrito.

Las esquirlas del Vacunagate en Bahía Blanca, al menos hasta ahora, solo impactaron en lo discursivo. Juntos por el Cambio se lanzó a una pesquisa obsesiva, hay que ver qué efectos tiene.

Una de las características centrales del kirchnerismo siempre fue su habilidad para tomar la iniciativa, incluso (sobre todo) en sus peores momentos. La primera gran crisis del gobierno de Alberto Fernández debido a la vacunación VIP puede tener efectos todavía insospechados, pero también servirá para medirle la temperatura a su capacidad de reacción.

Ejemplos de la resiliencia K sobran. Luego de la crisis del campo en 2008 y la derrota de Néstor Kirchner en las elecciones legislativas de 2009 a manos de Francisco de Narváez, es decir, el peor momento del kirchnerismo desde su nacimiento hasta entonces, el gobierno de Cristina aceleró a fondo y logró que el Congreso sancione dos leyes de grueso contenido antes del recambio de legisladores.

Se trató de la ley de Medios, que apuntaba al corazón de los principales medios opositores a la Casa Rosada, y de la instauración de la ley de elecciones PASO, que no solo desdoblaba el llamado a comicios sino que modificaba la norma de financiamiento de los partidos políticos, no tanto para transparentarlos sino para que empresarios multimillonarios como De Narváez no sacaran ventaja de sus recursos para hacer proselitismo.

Cuando más arrinconada estaba, Cristina lanzó un contragolpe fortísimo y, además, exitoso, en términos de que ella volvió a marcar los ritmos de la agenda pública hasta coronar con su victoria electoral en 2011.

Por ahora, el oficialismo solo intenta contrarrestar el daño de las vacunas VIP con una catarata de declaraciones positivas sobre la marcha general del operativo, aspirando a instalar que, más allá de que Ginés se equivocó y pagó, la campaña sanitaria no se mancha.

Como disputa de agenda, es una estrategia floja. No obstante, es cierto que la campaña de vacunación debe ser reposicionada y ponderada, pues no hay otro camino de salida de la pandemia.

En Bahía Blanca, donde esta semana la aplicación de dosis se ubicó por sobre las 300-400 diarias, se espera que a partir del lunes aumente a 2 mil por día, con la expectativa de seguir creciendo en forma progresiva.

Pero la pregunta política es si el gobierno de Alberto podrá recuperar de manera rápida la centralidad del discurso y no quedarse a la defensiva. Calificar de "payasada" a las denuncias por el uso discrecional de un bien vital y escaso no pareció una gran idea.

Si Alberto es el gobierno pero Cristina el poder, cabría esperar que el inigualable instinto de supervivencia de la vicepresidenta saque de la manga alguna discusión de alto impacto para alejar los coletazos de esta crisis. Si tiene que ver con la reforma judicial significa que habrá perdido reflejos. Si sorprende con otro tema, demostrará que su habilidad sigue intacta.

Bonus track: quo vadis Sapem

¿Qué pasó con Bahía Transporte Sapem? La empresa de capitales municipales mayoritarios traspasó dos de las tres líneas de colectivos que administraba a otra compañía, San Gabriel. A su vez, otorgó el pase de los choferes de las 502 y 504, con lo cual se supone que hay un empate para todos en la relación costos-beneficios.

Desde la oposición se acusó al oficialismo de propiciar movimientos oscuros (la decisión se tomó sin el consentimiento del directorio, convocado recién para hoy), de mala administración y de entregar dos servicios eventualmente eficientes para explotación de un privado.

Ambas líneas son las de mejor rendimiento que tenía Sapem, que ahora se queda solo con la 519 A, la más deficitaria, para que opere como testigo, ya que BTS mantiene la administración general del transporte en la ciudad.

La discusión tiene dos aristas, una cuantitativa y otra cualitativa. La primera será determinar cuánto gana o cuánto pierde Sapem con este acuerdo. Por ahora las miradas entre el oficialismo y la oposición son divergentes, pero no debería pasar demasiado tiempo para tener una respuesta concreta.

En la segunda, parece expresarse con mayor magnitud qué opina el gobierno de Héctor Gay del concepto de Sapem, sociedades anónimas donde el Estado Municipal tiene mayoría de las acciones y, por ende, responsabilidad y control real. En la Ambiental posee el 99% de las acciones y el 1% es de la Ecoplanta de General Cerri; en Transporte cuenta con el 98% y un 2% del Polo Tecnológico.

Ya el intendente manifestó el año pasado la voluntad de privatizar la Ambiental, idea que por el momento quedó en un cajón pero no bajo llave, y ahora se le quitan funciones a la de Transporte, que de todos modos mantiene la estructura de la SUBE, monitoreo, una línea, administración y taller.

"Un lastre más liviano para la Muni", le dice a La Nueva uno de los promotores del traspaso.