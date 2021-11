Maxi Rodríguez anunció su retiro: "ya no tengo más nada para dar"

El mediocampista de Newell's Old Boys Maximiliano Rodríguez anunció hoy el final de su carrera profesional, que lo llevó por distintos clubes y hasta el seleccionado argentino, a través de un emocionante video difundido desde sus redes sociales.



"Tengo algo para contarles", escribió Maxi en sus cuentas de las redes sociales, y con la voz quebrada por la emoción expuso su decisión de retirarse y repasó con imágenes su larga trayectoria.



"Llegó el momento que nunca pensé que iba a llegar, o el que los jugadores de fútbol queremos que nunca llegue: la de retirarme del fútbol. Es una decisión difícil pero estoy tranquilo", dijo.



"Fueron muchos años de carrera y me brindé al máximo. Me vacié por completo y ya no tengo nada más para dar", añadió.



Maxi dijo también: "Me vienen muchas cosas a la cabeza, desde aquellos primeros pasos en el 'baby' que me llevaba mi abuelo hasta el esfuerzo de mi vieja para acompañarme a jugar".

𝑬𝒍 𝒇𝒂𝒎𝒐𝒔𝒐 𝑴𝒂𝒙𝒊 𝒒𝒖𝒆 𝒗𝒐𝒍𝒗𝒊𝒐́ 𝒂 𝒍𝒂 𝑳𝒆𝒑𝒓𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒔𝒆𝒓 𝒄𝒂𝒎𝒑𝒆𝒐́𝒏 🏆



El famoso Maxi que volvió en plenitud desde Europa para sacar al club de los puestos de abajo y terminó dando la vuelta.#GraciasMR11 ❤️🖤 pic.twitter.com/oqjaVv1mVn — Newell’s Old Boys (@Newells) November 26, 2021



"Cumplí el sueño de jugar en la Primera de Newell's y después tuve el apoyo de mi esposa para ir a Europa, siempre dándome su apoyo para que yo nunca bajara los brazos", recordó.



El ahora exjugador agradeció a todos clubes por los que pasó (Espanyol de Barcelona, Atlético de Madrid, Liverpool, Newell's y Peñarol de Montevideo); "a todos los entrenadores" que tuvo y se emocionó especialmente al recordar su paso por la selección.



"Es una camiseta que amo con locura y tuve el orgullo que mis hijas me vieran vestirla", señaló.



Finalmente, manifestó su deseo de que lo recuerden como "un gran compañero y una gran persona"; y explicó que eligió despedirse "así, natural, aunque sea difícil hablar ahora".



Maxi, de 40 años de edad, debutó en Newell's en 1999 y ahora se retira en el club rosarino. Para los hinchas en general es inolvidable el gol que le hizo jugando para la Selección a México en octavos de final del Mundial Alemania 2006, y que representó el triunfo 2-1 en el alargue y la clasificación a los octavos.