Con equipos e ilusiones renovadas, Olimpo y Sansinena abren el fuego en el Federal A

Después de 8 meses y 24 días sin actividad oficial, la pelota empieza a rodar otra vez en el torneo Federal A, y en la primera fecha de la Zona Campeonato Sur, que se disputará íntegramente hoy, se enfrentan entre sí dos de los tres representantes de la Liga del Sur en la competencia.

Olimpo y Sansinena abrirarán el fuego de un certamen completamente renovado, que no tiene nada que ver ni es una continuidad del que quedó trunco a mediados de marzo a causa de la pandemia.

En un Grupo de 7, aurinegros y cerrenses tratarán de empezar con el pie derecho, porque hay que pegar primero y sacarse la presión de encima en un minicampeonato donde, tras 6 programaciones, tenés que terminar primero para dirimir el ascenso a la Primera Nacional con el líder del otro sector (el Norte).

El cotejo, cargado de tensión y ansiedad, se disputa en el estadio Roberto Carminatti, comienza a las 17 y va a ser controlado por el árbitro puntaltense Fernando Marcos. Los jueces asistentes son Lautaro Andreis y Leopoldo Gorosito.

Teniendo en cuenta los 23 partidos que se habían jugado entre 2019 y el trimestre inicial de este 2020, hasta la aparición del COVID y la decisión de la AFA de dar por terminados todos los torneos de ascenso, Olimpo había cerrado en el octavo lugar, y pudo ingresar en este selecto grupo de 7 por la deserción del que había finalizado sexto: Ferro de General Pico.

Sansinena, de gran campaña, había culminado 7º, pero en el último cotejo, si conseguía ganar (fue 1-1 con el verde de Pico), hubiese tenido la posibilidad de escalar hasta el cuarto lugar. Así es el fútbol, vio…

Con realidades, presupuestos y obligaciones distintas, esta tarde estarán cara a cara dos equipos que rearmaron y renovaron su plantilla para participar de la contienda. Olimpo reforzó su estructura con 10 futbolistas (4 de ellos con pasado en Primera división de AFA), mientras que el “tripero” acercó 20 incorporaciones para empezar prácticamente de cero otra vez.

En el dueño de casa, perseguido por las lesiones en la última etapa de la pretemporada, no estarán Lucas Argüello (rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha) y los desgarrados Mariano Gancedo, Ezequiel Ham y Juan Perotti.

En la visita, que puso la mira en la Liga del Sur para acercar jugadores que pueden pisar fuerte en un Federal tan duro y parejo, no podrán ser de la partida justamente dos ex olimpienses: Alejandro Delorte, desgarrado, y Dan Brian Sclaco, quien a causa de haber sido positivo de coronavirus, se reintegró a las prácticas recién este sábado y no está al ritmo futbolístico que el DT Marco González pretende.

En la fase anterior, en la fecha 12, Olimpo y Sansinena se midieron en el mismo escenario, con victoria para el de Cerri por 1-0.

Es muy importante recordar que el encuentro es a puertas cerradas y bajo un estricto protocolo sanitario, con hisopadaos para todos los que, de alguna manera u otra, son protagonistas del espectáculo deportivo o de la organización o la logística del mismo.

Los jugadores, directamente desde sus hogares, ingresan por el gimnasio de básquetbol Norberto Tomás (el local por la puerta de calle Angel Brunel que los comunica directamente al vestuario y el visitante por el acceso de avenida Colón), los dirigentes y los futbolistas que no hayan sido convocados, por el portón principal de plateas, y los periodistas por calle Chile, para subir a las cabinas o al sector de pupitres.

Probables formaciones

Olimpo: Federico Cosentino; Rodrígo López Alba, Nicolás Capraro, Rodrigo Herrera, Martín Ferreyra; Facundo Afranchino, David Vega, Facundo Silva, Franco Coronel; Fabricio Lenci y Axel Rodríguez. DT: Alejandro Abaurre.

La táctica: si Afranchino arranca cerrado al medio, López Alba será lateral volante, por lo que el dibujo aurinegro será un 3-5-1, con el “Chori” Vega como volante central retrasado. En ese caso podría ser también un 3-1-4-2.

Los suplentes: Guido Villar, Iván Furios, Gianfranco Rossi, Rodrigo Caballuci, Gustavo Mendoza, Brian Guille y Diego Ledesma.

Sansinena: Matías Vaccaneo; Federico Perez, Maxi Tormann, Agustín Osinaga, Hernán Sosa; Matías Mayer, Emanuel Tamalet, Matías Montero, Antú Hernandez; Brian Visser; Lucio Pruneda.

La táctica: Con doble volante central, el dibujo albirrojo sería un 4-4-1-1, aunque se puede parar con un 4-2-3-1. El conjunto de Cerri armó su estrategia en base a los 11 que su rival pone en cancha.

Al banco: Martín Garcia, Tomás Terrugi, Carlos Gimenez, Maxi Bowen, Gonzalo Barez, Tomás Segovia y Francisco Leonardo.

Arbitro. Fernando Marcos (ABA).

Cancha. Olimpo.

Hora. 17.