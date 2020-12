Olimpo-Sansinena: presiones distintas, técnicos obsesivos y propuestas diferentes

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

No quisieron decir demasiado en la previa. Es entendible. Los dos confían plenamente en sus equipos pero no dejan de mirar lo que puede llegar a presentar su rival de esta tarde. Ambos prefirieron guardar las cartas hasta último momento, pero es necesario partir de una base: las presiones y las obligaciones no son iguales teniendo en cuenta lo que pretenden de uno y otro lado.

Y eso lo saben Alejandro Abaurre y Marco González, técnicos de Olimpo y Sansinena, que hoy las 17, en el estadio Roberto Carminatti, abren el juego de este esperado torneo Federal A, que durará casi dos meses y puede llegar a dar hasta un tercer ascenso.

Abaurre permaneció en nuestra ciudad durante todo el proceso de la pandemia, ni siquiera amagó en volverse a su Mendoza natal, y apoyándose en una dirigencia que le pudo dar todos los gustos, armó un plantel con 10 refuerzos (4 de ellos con pasado en el fútbol de Primera división de AFA) y las pretensiones lógicas que puede tener cualquier club que siente que es el más grande de la categoría.

En los primeros amistosos, Olimpo conformó el equipo ideal, pero las lesiones de Ezequiel Ham, Mariano Gancedo y Juan Perotti, provocaron que el DT cambié el dibujo original, pase de un 4-2-3-1 a un 4-4-2 y aparezcan algunas dudas en el andamieje y la labor colectiva.

Pero ya está, con un 4-4-2 que se puede transformar en un 3-5-1, el conjunto olimpiense quiere empezar con acelerador a fondo, tal como terminó en la fase anterior, cuando la pandemia interrumpió el certamen y también la escalada de los pupilos del “Cachorro”.

Abaurre llegó a Bahía y sacó a Olimpo del pozo: 12 puntos sobre 15 posibles. Todo más que bien, aunque en esta pretemporada, y hay que decirlo, la calidad de las incorporaciones superó ampliamente a las del mercado anterior. Por eso la ilusión se potenció. A tal punto que en Olimpo solo se piensa en un único objetivo: ascender. Sus ambiciones las tendrá que demostrar en la cancha, pero tiene material, nombres, jerarquía e historia. ¿Podrá, y sabrá, dominar sus impulsos?

“Es un alivio para todos poder volver a competir después de tanto tiempo. La ilusión es muy grande, el desafío también, y estamos embarcados en esta difícil misión de devolver a Olimpo a la Primera Nacional. Lo intentaremos”, deslizó Abaurre.

Del otro lado, en silencio, Marco González, un estudioso de la táctica y el pizarrón, conocedor del fútbol nuestro y de lo que puede llegar a ofrecer Olimpo esta tarde, adelantó: “vamos a ir a jugar con todas las intenciones de ganar; no verán a un Sansinena metido atrás ni mucho menos”.

Igualmente, la frase que todo integrante del plantel “tripero” repite es “vamos a ser un equipo incómodo, daremos pelea en todas las canchas”.

Con un equipo renovado y 20 refuerzos, el de Cerri está preparado para la batalla. Tal vez le falte más rodaje futbolístico, aceitar movimientos y adaptar a ciertos jugadores al nivel de la categoría y a las pretensiones del entrenador, pero desde el lado periodístico, por Marco, por los jugadores que llevó y por el grupo que armó, podemos anticipar sin miedo: “¡ojo con Sansinena!”.

“Jugar en la zona campeonato es un premio al trabajo realizado el tramo pasado; lo tomamos con mucho orgullo. No importa tanto como llegamos al debut, nuestra idea es competir y afrontar cada compromiso con mentalidad ganadora. Intentaremos ser un equipo incómodo para todos y el correr del torneo marcará para que estamos", admitió Marco González.