Trump insulta por Twitter a los demócratas en la quinta jornada del juicio político en el Senado

El presidente estadounidense, Donald Trump, utilizó la red social Twitter cuestionar e insultar a los legisladores demócratas que reclaman su destitución, en la quinta jornada del juicio político que se le siguen en el Senado, donde hoy sus abogados defensores advirtieron que se busca impedir "sin pruebas" que el mandatario busque su reelección.

"Nuestro caso contra el mentiroso, tramposo y atractivo Adam 'Morboso' Schiff, el llorón de Chuck Schumer, la nerviosa Nancy Pelosi y su líder, la tonta cual piedra Alexandra Ocasio-Cortez y toda la izquierda radical, el inoperante Partido Demócrata, comienza hoy a las 10:00 en Fox News, OANN (One America News Network), y en las noticias falsas de CNN o MSN DC", escribió en un hilo de tuits.

Our case against lyin’, cheatin’, liddle’ Adam “Shifty” Schiff, Cryin’ Chuck Schumer, Nervous Nancy Pelosi, their leader, dumb as a rock AOC, & the entire Radical Left, Do Nothing Democrat Party, starts today at 10:00 A.M. on @FoxNews, @OANN or Fake News @CNN or Fake News MSDNC!