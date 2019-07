Saldo negativo para la selección argentina masculina de básquet 3x3

Una victoria y dos derrotas en su segunda jornada determinaron que la selección argentina masculina de básquet 3x3 se quede sin semifinales y, por ende, sin poder luchar por una medalla en los Juegos Panamericanos Lima (Perú) 2019.

En primer turno, la Selección cayó con República Dominicana por 21 a 16.

Allí, el bahiense Fausto Ruesga aportó 5 puntos en 7m32.

Más tarde, Argentina le ganó de manera agónica a Estados Unidos por 22 a 20 con un doble de Nicolás Romano y 4 unidades -en 6m19- del alero de Bahía Basket.

Sin embargo, en el cierre de la primera fase, la Selección cayó por 21 a 16 con Brasil y quedó obligada a luchar mañana, desde las 13:30, por el quinto puesto.

El jugador formado en Olimpo arrimó 7 tantos (5-5 t1, 2-2 tl) en 6m55.

El equipo albiceleste también está integrado por Luciano Massarelli y Fernando Zurbriggen.

La selección femenina, en tanto, sumó dos victorias más y se aseguró un lugar en las semifinales del torneo.

El equipo integrado por Melisa Gretter, Victoria Llorente, Andrea Boquete y Natacha Pérez derrotó a Brasil por 16 a 13 y más tarde hizo lo propio ante Venezuela, por 14 a 11.

Así, acabó en la segunda colocación de la primera fase y mañana lunes se medirá con República Dominicana -desde las 11:30- en una de las semifinales.

Cronograma del lunes

11:00 - Semifinal femenina (Estados Unidos vs Brasil)

11:30 - Semifinal femenina (Argentina vs Dominicana)

12:00 - Semifinal masculina (Puerto Rico vs Dominicana)

12:30 - Semifinal masculina (Estados Unidos vs Brasil)

13:00 - Por el 5º puesto femenino (Venezuela vs Uruguay)

13:30 - Por el 5º puesto masculino (Argentina vs Venezuela)

14:00 - Por el bronce femenino

14:30 - Por el bronce masculino

15:00 - Por el oro femenino

15:30 - Por el oro masculino