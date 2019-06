Prometen mejorar el servicio de tren que conecta Bahía Blanca y Buenos Aires

Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

En el marco de una visita institucional, el presidente de la empresa estatal Trenes Argentinos señaló que desde el organismo se está trabajando para reducir los tiempos que insume el viaje entre nuestra ciudad y Buenos Aires.

“Tenemos muy avanzadas las tratativas con Ferrosur, que es el actual dueño de la vía, para trabajar en conjunto en el mantenimiento del trayecto para que estos trenes, que están preparados para circular a 150 kilómetros por hora, puedan incrementar su velocidad. Son trenes nuevos, con muchas comodidades para la gente, pero que en muchos tramos tienen que circular prácticamente a paso de hombre por razones de seguridad”, señaló el contador Marcelo Orfila, titular del organismo dependiente del Ministerio de Transporte.

Y agregó: “Hay tramos que se deben cambiar, pero otros sólo necesitan mantenimiento. Si podemos llevar a cabo esos trabajos, a Olavarría se podría reducir el viaje hasta en una hora. Creemos que haciéndolos, la gente se va a volcar aún más a esta opción de transporte”.

“El mantenimiento le corresponde a Ferrosur por la concesión que logró en los años 90. Hoy ellos tienen que autorizar el paso de nuestros trenes y son quienes marcan las velocidades permitidas. Pero creemos que se puede articular muy bien lo público y lo privado para que el servicio sea cada vez más eficientes”.

En ese sentido, remarcó que la utilización creció un 170 por ciento en lo que va del año.

“En el último año, la cantidad de pasajeros ha crecido más del 100 por ciento. Y en estos cinco meses que pasaron, el 170 por ciento. Eso nos marca que la gente está dando muy buena respuesta, por que el servicio es de buena calidad”.

A su vez, recordó el objetivo planteado con la asunción de Mauricio Macri.

“Cuando comenzamos la gestión en 2015 teníamos 29 ciudades conectadas en todo el país. Hoy ya tenemos 65. Incluso, en el tramo Bahía Blanca-Buenos Aires, se empezará a parar en Chacarí, que será la décima localidad que quedará comunicada entre las cabeceras. Eso, para cualquier pueblo, es muy importante, porque es una solución que antes no existía”.

Orfila esgrimió que el Estado no busca la rentabilidad del servicio, sino su eficiencia.

“No se puede hablar de rentabilidad en este tema. El ferrocarril en Argentina está subsidiado en un alto porcentaje por el Estado nacional. Creemos que cumple una función social muy importante en un país tan extenso como el nuestro. Aquí no se trata de tener ganancias, sino de seguir comunicando ciudades y pueblos”.

--¿Se puede reactivar el tramo a Sierra de la Ventana, considerando su importancia turística en la región?

--Hoy no es factible por el estado de las vías. Pero si las vías son arregladas, el Estado no tendrá problemas de reactivarlo. Hoy tuvimos que optar por este tramo para ir a Buenos Aires, porque es más seguro para circular. Ya hicimos un recorrido por toda esa vía y marcamos las falencias que tiene. No es una cuestión de usuarios, sino de seguridad.

--¿Se reunió con el intendente Héctor Gay por un tema en particular?

--Hablamos sobre mejoras que podemos hacer en conjunto en cuanto a infraestructura en la Estación. Básicamente para que la gente tenga más comodidades cuando espera el arribo o la salida del tren. Ya se hicieron varios trabajos, como la mejora de los techos, la instalación eléctrica y también los baños, pero tenemos que avanzan en otros.

“Hay que recordar que hasta el 2015 la gente debía viajar con frazadas en los trenes, porque los vagones tenían todos los vidrios rotos. Hoy esas circunstancias ya se revirtieron, porque los trenes brindan un servicio muy bueno. Sólo nos resta mejorar los tiempos. El presidente Macri nos pidió que reactivemos el servicio de trenes y en eso estamos, mejorando día a día. La última encuesta nos dio que más del 80 por ciento de los usuarios está conforme con el servicio”, cerró el presidente de Trenes Argentinos.