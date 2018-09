"No creo que la gente quiera volver a la Argentina de los cuadernos", aseguró Vidal

La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aseguró hoy que no cree que la gente "quiera volver atrás, a la Argentina de los cuadernos", y dijo que por el momento no piensa en una eventual reelección en 2019.

"Los bonaerenses saben muy bien quién es (Daniel) Scioli, quién es Cristina (Kirchner) y van a ser ellos quienes definan. El gobierno es como la vida: si uno hace las cosas bien, tiene que estar tranquilo. Y la gente ve todo", subrayó la mandataria provincial en declaraciones a radio Mitre.

Al ser consultada sobre la posibilidad de competir por un nuevo mandato en los comicios del año que viene, Vidal señaló que no piensa en eso y le "parece casi una falta de respeto" para los bonaerenses.

Mirá también: Buscan prohibir que quienes tengan antecedentes por corrupción accedan a cargos públicos en la Provincia

No obstante, sobre las elecciones consideró: "Yo no creo que la gente quiera volver atrás, a la Argentina de los cuadernos", en referencia a los manuscritos que escribió el remisero Oscar Centeno con detalles sobre supuestas coimas en la obra pública durante el gobierno anterior.

"Hoy ni pienso en eso (la reelección), casi me parece una falta de respeto. Siento que le debo a la gente respuestas concretas", indicó la gobernadora.

Afirmó, al respecto, que el exgobernador Daniel Scioli "es parte del pasado en Buenos Aires" y resaltó que "la gente votó un cambio en la provincia, contra todos los pronósticos".

En tanto, la referente de Cambiemos se refirió a la subida del dólar de las últimas semanas y destacó que se trata de un tema que "preocupa a todos".

"Sin duda, eso nos preocupa a todos, del Presidente (Mauricio Macri) para abajo, el gobierno nacional ha trabajado mucho para lograr estabilizarlo", expresó Vidal.

En ese sentido, la mandataria provincial sostuvo que "no hay que mirar la foto, sino la película" y remarcó que "la provincia ya no es la misma, seguramente le faltan cosas, pero hay algunas en las que no pueden volver para atrás".(NA)