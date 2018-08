La ministra de Educación que se filmó tras consumir marihuana: "Me fui a Marte"

La ministra de Educación de la provincia de San Luis, Natalia Spinuzza, está de vacaciones en Europa y grabó un video en el que confiesa haber consumido drogas y alcohol. "Me fui a Marte", dijo la funcionaria de Alberto Rodríguez Saá.

"Fuimos ahí enfrente, estábamos en pleno Barrio Rojo, y fumamos. Acá tenemos medio todavía, porque era un churro enorme, que creo que les mandé la foto al grupo, si no se las mando. Y yo fumé muy poquitito por las dudas, gracias a Dios que fumé poquitito porque me fui a Marte", relata Spinuzza.

El video lo filmó en Holanda, donde está de vacaciones con su pareja y el consumo de marihuana es legal. El Barrio Rojo es conocido, además, por las prostitutas que se exhiben en vidrieras ante sus clientes.

Spinuzza cuenta su experiencia en un coffe shop, negocios habilitados para vender marihuana: "Fumamos, yo empecé a sentir que perdí el control absoluto de mi cuerpo, de mi cabeza, de mi todo. Estábamos ahí y todos estaban fumando, y era una humareda. O sea, que te fumabas lo que fumaban los otros".

"Yo ya venía dada vuelta. Primero la pasé mal, mal, mal y después me dejé llevar. Y me tranquilicé y lo disfruté. Juan me llevó también, bonito. Él estaba peor que yo, no sé cómo hizo para bancarme y sostenerme hasta ahora que estoy más en mí. Igual sigo redrogada", expresó. (Infobae y La Nueva.)