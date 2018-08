El padre de Fernando, el chico asesinado por Nahir Galarza, grabó un polémico video para la TV italiana

El padre de Fernando Pastorizzo -el joven asesinado por Nahir Galarza a fines de 2017- filmó un polémico video en el que se candidatea para participar de un programa televisivo de la cadena italiana RAI. Allí afirma, entre otras cosas, que el homicidio de su hijo lo convirtió en “famoso” y que le gustaría llevar el “ritmo y la alegría argentina” al país europeo.

“Mi nombre es Gustavo Pastorizzo. Soy el papá de Fernando, el chico que fue asesinado aquí. Seguramente me deben conocer por su caso”, dice en el inicio de la cinta, que fue difundida por Jorge Zonzini, el manager de medios que la familia Galarza contrató para que oficiara como su vocero durante el transcurrir de la causa.

Gustavo y Facundo Pastorizzo

En las imágenes se ve al padre del joven asesinado decir que, a causa de “esa problemática” que tuvo en su vida, se convirtió en “un famoso”.

“He estado en programas muy importantes de aquí, Argentina, (como) el de Mirtha Legrand. He salido por todo el mundo pero me encantaría que se me conozca en Italia, en ese prestigioso programa que es 'Baila Italia', y pueda llevarles mi ritmo y mi alegría argentina, y todo lo que yo sé hacer de acá”, añade.

Ahí lo tenés al PELOTUDO!

Padre de Fernando vendiendo la sangre y la muerte de su hijo a un Reality Show. Pobre la gente que se sumó a las marchas convocadas por él. "Baila Italia" de la RAI italiana

Quiero participar y llevarles:

"Mi fama, mi baile y mi alegria argentina" (sic) pic.twitter.com/5QIWdmFgNn — jorge zonzini (@JorgeZonzini) 1 de agosto de 2018

Zonzini difundió el video en su cuenta de Twitter.

“Ahí lo tenés al pelotudo! -escribió para acompañar las imágenes- Padre de Fernando vendiendo la sangre y la muerte de su hijo a un reality show. Pobre la gente que se sumó a las marchas convocadas por él”, disparó el manager de medios.

Fernando Pastorizzo fue asesinado el 29 de diciembre de 2017, en Gualeguaychú, por Nahir Galarza. La joven -de 19 años- le disparó en dos oportunidades. La justicia la condenó a prisión perpetua.