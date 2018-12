Municipio versus sindicato: el tránsito lo controlará la policía y peligra la fumigación de mosquitos

El viernes el intendente Héctor Gay designó personal en áreas clave de la obra social que nuclea a los empleados de la comuna (DOSEM) y se desató un conflicto con el Sindicato de Trabajadores Municipales, que considera que existe una virtual intervención de la entidad.

Horas después se tomó la primera medida de fuerza: el gremio confirmó que inspectores de Control de Tránsito no realizarían operativos hasta nuevo aviso, una complicación en este fin de semana largo que incluye a la fiesta de Año Nuevo.

No obstante, en la tarde de ayer la comuna aseguró que los operativos se harían con normalidad gracias al apoyo de agentes policiales y de otros organismos de seguridad.

“Nuestro deber es velar por la seguridad y por el cumplimiento de las normativas”, aseguraron en un comunicado de prensa.

"Para dicha tarea --continuó el comunicado-- contaremos con la colaboración de efectivos policiales y de otros organismos de seguridad con asiento en la ciudad, a quienes agradecemos su compromiso con la ciudadanía. Nuestro deber, como responsables de la seguridad pública, es velar para que se cumplan las normas vigentes y se respeten los derechos de cada ciudadano".

La decisión provocó la inmediata reacción del sindicato, ya que desde distintos sectores de la administración municipal señalaron que se plegaban a la medida de los inspectores de tránsito.

Por ejemplo, desde Saneamiento Ambiental, área encargada de la fumigación en plena época de mosquitos.



Para hoy estaba prevista la aplicación de refuerzos en sitios muy puntuales, pero para mañana, de seguir la retención de tareas, se dejaría de realizar una importante recorrida.

El miércoles, primer día hábil de 2019, podría ser clave por las reuniones y decisiones que se puedan tomar.

En este marco, "La Nueva" pudo saber que a última hora de ayer había contacto entre el Ejecutivo y el gremio para frenar el conflicto, aunque las negociaciones no habían prosperado.

“El miércoles habrá una reunión de delegados y el jueves una asamblea general en el Palacio Municipal” confirmó Miguel Aguero, titular del gremio.

”Queremos invitar al intendente para que nos explique cuáles son las razones que lo llevaron a tomar esta medida. Me había prometido que no se iban a tomar acciones en la obra social”, dijo.

De continuar los inconvenientes, este sería el segundo enero consecutivo con cortocircuitos. El año pasado un decreto firmado con la intención de revisar las cargas horarias a los empleados comunales generó un conflicto que culminó con varios paros y medidas de fuerza el primer mes de 2018.



Designación y polémica

Mediante el decreto 3401/2018 y por “recomendación del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires” (según dice el documento) el jefe comunal designó a cuatro funcionarios en la obra social.

Se trata de Rubén Rivera, actual gerente que ocupará el cargo de director; José Ignacio Conget, que se desempeñará como contador; y de María Fernanda Giustini, que ocupará el puesto de jefa de compras. A ellos se suma María Yebre, como tesorera.

La polémica es por Conget y Giustini.

El presidente de la obra social, Fabio Angelini, criticó la medida y afirmó que "se designó sin consenso de la comisión administradora, vulnerando todas las normas jurídicas y administrativas"

La contradicción entre el Municipio y el sindicato se da porque mientras que los primeros sostienen que el tribunal “obliga” al intendente a cubrir esos cargos bajo amenaza de sancionarlo, desde el gremio afirman que en verdad el tribunal hizo "una sugerencia" para que se designe a un director y los funcionarios correspondientes. Asimismo, que ellos habían propuesto nombres pero el intendente no los consideró.