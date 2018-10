Correrán tres trenes diarios entre Bahía Blanca y Vaca Muerta

Adrián Luciani / aluciani@lanueva.com

Aunque la fecha de licitación sigue siendo una incógnita (ahora se postergó para el primer trimestre de 2019), cada vez se conocen más datos de las características que tendrá el denominado tren Norpatagónico.

Por ejemplo, ahora se dio a conocer que circularán tres formaciones diarias entre Bahía Blanca y Vaca Muerta, aunque, en realidad, esa cifra podría triplicarse si continúa el desarrollo de los pozos neuquinos.

Desde el ministerio de Transporte de la Nación se les informó a los intendentes de Río Negro y Neuquén que los trenes correrán a 40 o 50 kilómetros por hora, por lo que las demoras en los pasos a nivel afectados no superará los dos minutos.

En realidad esto no deja de ser una verdad a medias por cuanto si bien con nuevas vías los trenes pasarán a circular de 15 kilómetros por hora actuales de Ferrosur a 40/50, el los pasos a nivel deberán correr a mucha menos velocidad por cuestiones de seguridad.

Barreras y cerramientos

Si bien se informó que se instalarán barreras automáticas y cerramientos de vías, los trenes deberán necesariamente aminorar su velocidad en su paso por zonas urbanas.

Aún sigue siendo un interrogante sin respuesta el largo que tendrán las formaciones.

Unos 110 vagones

Algunos hablan de trenes de 110 vagones y 1.500 metros de longitud, con dos locomotoras.

En una entrevista concedida a FM 100.9 de General Roca, Guillermo Fiad, presidente de Trenes Argentina Infraestructura, ratificó la intención de licitar en enero el proyecto.

También dijo que la inversión rondará los 780 millones de dólares.

El proyecto contempla mejorar 600 kilómetros de rieles y construir desde cero otros 100 kilómetros de vías entre Bahía Blanca y Añelo.

Tras señalar que las obras generarán unos 3.000 puestos de trabajo directos, dijo que el Norpatagónico constituye una apuesta a modificar la matriz logística productiva de la región.

¿Será en enero?

El plan está pensando a partir del sistema de Participación Público Privado y si todo sale como está previsto, en el segundo semestre del 2019 se iniciarían los trabajos, proyectados a cuatro años.

Entre las claves del nuevo esquema está la apertura al máximo del mercado de transporte, permitiendo que los trenes “petroleros” convivan con otros para el traslado de insumos o producción.

“Vamos a pasar a un sistema abierto, donde el Estado va a dejar que operadores privados brinden el servicio de transporte de carga. Las empresas van a tener distintas opciones de transporte”, explicó Fiad.

Playas de cargas

El funcionario también adelantó que se reubicarán las playas de carga y descarga en zonas más alejadas de las ciudades.

“Vamos a tener nuevos cerramientos, barreras automáticas, una cantidad importante de mejoras. Y por supuesto, sacar camiones de la ruta que hoy generan congestión, ruido, impacto en el medio ambiente, accidentes. El paso de un tren elimina a 100 camiones de la ruta diariamente. Eso va a ser una mejora sustancial en la calidad de vida de todos los rionegrinos y neuquinos”, prometió.

Las quejas de varios intendentes del Alto Valle al paso del tren por sus ciudades, hizo que el ministerio de Transporte los citara a un encuentro informativo para darles a conocer mayores precisiones sobre el proyecto.

Traza no modificable

El ferrocarril, según señalaron desde el gobierno nacional, sólo se concretará si no se modifica la traza dispuesta.

Algunos años atrás los reclamos de numerosos municipios patagónicos fue uno de los motivos que hizo naufragar el proyecto de la minera Vale.

Los reclamos, muchas veces desmedidos, más los pedidos de compensaciones mediante obras complementarias, produjeron un considerable aumento en el valor del tendido férreo.

De esta manera se contribuyó así al fracaso de la iniciativa que pretendía extraer sales de potasio de Malargüe y exportarlas luego por el puerto local.

Intercambio de productos

Tal como se viene informando desde estas páginas, el denominado Tren Norpatagónico llevará desde Bahía Blanca a Añelo tuberías, arenas especiales, herramientas, cemento y baritina.

Se estima que retornará cargado con minerales, frutas y jugos concentrados, entre otros productos.

Si se cumplen los plazos oficiales el tren estará operativo tras cuatro años de obras y permitirá reducir en un 50% los costos de los pozos petroleros y gasíferos.

En caso de continuar el desarrollo de Vaca Muerta, los especialistas sostienen que en poco tiempo más las rutas de la región y las patagónicas colapsarán por la cantidad de camiones.

¿Cuántos camiones menos habrá en las rutas a los pozos?

1. Con tres trenes diarios entre Bahía Blanca y Vaca Muerta habría 300 camiones menos en las rutas que van a Neuquén, es decir, unos 12 menos cada hora.

2. Sin embargo hay quienes sostienen que no serán sólo tres los trenes de 110 vagones que corran diariamente, sino que ese número podría triplicarse.

3. Esto hace a un total de 900 camiones diarios, siempre y cuando los yacimientos de Vaca Muerta lleguen a su pico de desarrollo. El secretario general del sindicato Camioneros de Río Negro Rubén Belich aseguró que “por ahora” no le preocupa la llegada del de tren de carga. "Es un anuncio. No es la primera vez que prometen reactivar el tren. Primero hay que esperar que se concrete y después veremos, pero no es algo que genere alguna preocupación”.