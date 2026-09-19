Diario de viaje, día 6: somos locales otra vez

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Falta un montón por ver y por cubrir por delante, cuando llevamos una semana siguiendo los XIII Juegos Suramericanos, pero ya aparece algo de nostalgia cuando uno camina por el Parque de la Independencia.

A la salida del MPC, el Centro Principal de Prensa ubicado en el predio de la ex Rural, siempre nos topábamos con una enorme fila de gente que se dirigía al Picadero, la cancha del vóleibol playa. Fue uno de los tantos deportes que llenó sus tribunas, con público viendo de pie, a lo lejos y como podía, aunque fuera durante un rato, algún partido.

Ahora que el beach ya terminó, el paisaje es diferente, con tribunas vacías y baños algo más limpios.

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Naturalmente, surgen otros puntos neurálgicos. Este viernes fue el turno del Hipódromo, que explotó de gente con el inicio del rugby. Primero, por la simple atracción que significa el deporte; segundo, por los seleccionados argentinos y; tercero, porque, además, Los Pumas 7s llegaron con casi todo el potencial que tienen a mano.

“Estos Juegos son lindos porque estamos cerca de la gente. No estamos acostumbrados a esto, no es usual jugar en Argentina”, me contó Santiago Álvarez Fourcade.

Claro: Los Pumas 7s se pasan buena parte del año recorriendo diferentes lugares del planeta, afrontando el circuito en Dubai, Ciudad del Cabo, Singapur, Perth, Vancouver, Nueva York, Hong Kong, Valladolid, Bordeaux... Y cuando llegan los Juegos, sean Suramericanos, Panamericanos u Olímpicos, tampoco suelen hacerlo en casa. Los vimos últimamente en París, Santiago o Asunción.

Les pasa a muchos de nuestros deportistas: o compiten afuera o lo hacen en Argentina, pero ante un puñado de personas que se acercan porque son particularmente seguidoras de ese deporte.

Acá es diferente.

Es masivo y gigante. Y la gente de Rosario, de sus alrededores y de tantos otros lugares del país está disfrutando de ver deporte de alto rendimiento.

No sé si es una novedad. Por los antecedentes, antes de venir pensaba que era una posibilidad. Sí me sorprendió gratamente comprobar que los Juegos desbordan por todos lados y que, mientras el clima acompañe, esa tendencia seguramente permanecerá.

De hecho, el Comité Organizador debió recurrir, ya con los Juegos en marcha, a nuevos accesos, tribunas anexadas o espacios que no estaban pensados originalmente para recibir tanta gente.

Dijeron que ya se sacaron un millón de QR, un código gratuito y necesario para ingresar, por ejemplo, al Parque de la Independencia y luego a los diferentes escenarios.

A veces, claro, esa masividad complica el trabajo. Nos hace perder tiempo y hasta un poco de lugar.

Para hablar con Los Pumas 7s tuvimos que esperar que los jugadores atravesaran un pasillo lleno de gente. Por su amabilidad, estuvieron unos 15 minutos saludando, sacándose fotos y firmando autógrafos. Recién después atendieron a los medios, cuando debería haber sido al revés.

Seguramente se organizará diferente para los próximos días. Aunque, peor sería que no hubiese público, como hemos visto en otras partes del mundo.

Y quizá ahí esté una de las mejores noticias que están dejando estos Juegos: chicos que se acercan por primera vez a deportes que no conocían, familias que descubren disciplinas nuevas y una ciudad que, durante unos días, tiene al deporte de alto rendimiento mucho más cerca.

Hasta mañana.

La Nueva. está presente para cubrir las alternativas de los XIII Juegos Suramericanos desde el lugar de los hechos.

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Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario, Argentina)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)