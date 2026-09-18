XIII Juegos Suramericanos: programa nacional del sábado 19

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

El séptimo día de competencias oficial de los XIII Juegos Suramericanos contará con un programa de 18 disciplinas.

Sobresale el partido de fútbol entre la Argentina y Uruguay, en cancha de Newell's, desde las 15.

Además, con Santiago Álvarez Fourcade, Los Pumas 7s afrontarán tres partido más de la primera fase.

Mientras que en Paraná, con las bahienses Mariana Gorosito y Florencia Salguero, la selección argentina de sóftbol irá por la medalla de bronce ante Perú.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

A las sedes en plena actividad como Santa Fe capital, Rosario, Rafaela, la citada Paraná, Recreo y Vicente López, se le sumará desde este sábado Mar del Plata, con el inicio del surf

El programa de actividades para este sábado es el siguiente:

Acuáticos-Natación artísica (Rosario)

12:00 - Dueto femenino / Rutina libre, con Maria Carasatorre y Tiziana Bonucci

18:30 - Equipo mixto / Rutina libre, con Aimetta-Romagnoli-Basso-Bonucci-Bonucci-Romero-Ramirez-Carasatorre-Palacios-Rivero

Ecuestre-Concurso completo (Rosario)

11:00 - Cross Country, con Juan Alberto Benitez Gallardo, Luciano Brunello y Marcelo Rawson

Fútbol (Rosario)

15:00 - Selección masculina vs. Uruguay

Gimnasia rítmica (Rosario)

13:00 - Aro, con Agostina Vargas Re, Celeste D´arcangelo y Lara Granero

13:35 - Balón, con Agostina Vargas Re, Celeste D´arcangelo y Lara Granero

17:23 - Tres aros y dos mazas / Final 3+1, con Lara Aimeri, Pilar Cattaneo, Franca Miravet, Milena López y Camila Schaffer

Gimnasia trampolín (Rosario)

16:10 - Sincronizado mixto / Clasificación, con Lucía Maldonado y Tobías Weise Gontier

17:53 - Sincronizado femenino / Clasificación, con Lucía Maldonado y Valentina Podestá

18:37 - Sincronizado masculino / Clasificación, con Tobías Weise Gontier y Santiago Ferrari

Judo (Rosario)

Preliminares a partir de las 10:00

Shiai femenino -48 Kg / Curtos de final, con Mikaela Rojas

Shiai femenino -52 Kg / Cuartos de final, con Nayla Burzio

Shiai femenino -57 Kg / Cuartos de final, con Brisa López

Shiai masculino -81 Kg / Cuartos de final, con Agustín Gil

Shiai masculino -90 Kg / Cuartos de final, con Tomás Quinteros

Shiai masculino -100 Kg / Semifinal, con Ivo Dargoltz

Finales a partir de las 12:30

17:00 - Katame no kata / Final

Lucha (Rosario)

Eliminatorias a partir de las 10:00

Libre hasta 65 Kg masculino, con Agustín Destribats

Libre hasta 74 Kg masculino, con Arnoldo Proboste

Libre hasta 86 Kg masculino, con Jorge Llano

Libre hasta 97 Kg masculino, con Ricardo Báez

Libre hasta 125 Kg masculino, con Catriel Muriel

17:00 a 19:00 - Combates por las medallas de oro y bronce

Rugby 7s (Rosario)

14:44 - Los Pumas 7s vs. Colombia

15:50 - Las yaguaretés vs. Paraguay

17:26 - Los Pumnas 7s vs. Chile

18:32 - Las Yaguaretés vs. Colombia

20:08 - Los Pumas 7s vs. Uruguay

Vóleibol (Rosario)

19:00 - Las Panteras vs. Colombia

Balonmano (Santa Fe)

19:30 - La Garra vs. Perú

Esquí náutico y wakeboard (Santa Fe)

09:00 - Wakeboard femenino / Preliminar, con Eugenia de Armas y Victoria de Armas

09:00 - Wakeboard masculino /Preliminar, con Kai Ditsch y Ulf Ditsch

Sóftbol (Paraná)

14:00 - Por el bronce, selección femenina vs. Perú

Tiro (Recreo)

09:00 - 50 m rifle tres posiciones femenino / Clasificación, con Amalia Fournel y Salma Antorena

09:00 - Trap masculino / Clasificación, con Joaquín Cisneros y Federico Martín Ruiz

11:30 - 50 m rifle tres posiciones femenino / Final

12:30 - Trap femenino / Final, con Mara Kucharsky

14:30 - Trap masculino / Final

Vela (Santa Fe)

Desde las 12:00

iQFoil femenino / Regatas 10 y 11, con Chiara Ferretti

iQFoil masculino / Regatas 10 y 11, con Joaquín Reutemann

Sunfish femenino / Regatas 7 y 8, con Luciana Cardozo

Sunfish masculino / Regatas 7 y 8, con Martín Alsogaray

ILCA 6 femenino / Regatas 7 y 8, con Lucía Falasca

ILCA 7 masculino / Regatas 7 y 8, con Francisco Guaragna Rigonat

Snipe mixto / Regatas 7 y 8, con Florencia Galimberti y Luciano Pesci

Skateboarding (Rafaela)

11:40 - Street femenino / Final, con Morena Domínguez

14:20 - Street masculino / Final, con Mauro Iglesias

Bowling (Vicente López)

08:30 - Individual femenino, con Vanesa Rinke y Mercedes Pérez

12:30 - Individual masculino, con Alexis Plakoudakis y Lucas Legnani

Surf (Mar del Plata)

08:00 - Shortboard masculino / Primera ronda, con Francisco Gil yThiago Pezzatti

08:00 - Shortboard femenino / Primera ronda, con Luciana Indurain y Victoria Muñoz