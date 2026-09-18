XIII Juegos Suramericanos: programa nacional del sábado 19
Habrá acción en balonmano, bowling, ecuestre (concurso completo), esquí náutico, fútbol, gimnasia (rítmica y de trampolín), hockey, judo, lucha, natación artística, rugby 7, skateboarding, sóftbol, surf, tiro, vela y vólaibol.
mgiovannini@lanueva.com
Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.
El séptimo día de competencias oficial de los XIII Juegos Suramericanos contará con un programa de 18 disciplinas.
Sobresale el partido de fútbol entre la Argentina y Uruguay, en cancha de Newell's, desde las 15.
Además, con Santiago Álvarez Fourcade, Los Pumas 7s afrontarán tres partido más de la primera fase.
Mientras que en Paraná, con las bahienses Mariana Gorosito y Florencia Salguero, la selección argentina de sóftbol irá por la medalla de bronce ante Perú.
A las sedes en plena actividad como Santa Fe capital, Rosario, Rafaela, la citada Paraná, Recreo y Vicente López, se le sumará desde este sábado Mar del Plata, con el inicio del surf
El programa de actividades para este sábado es el siguiente:
Acuáticos-Natación artísica (Rosario)
12:00 - Dueto femenino / Rutina libre, con Maria Carasatorre y Tiziana Bonucci
18:30 - Equipo mixto / Rutina libre, con Aimetta-Romagnoli-Basso-Bonucci-Bonucci-Romero-Ramirez-Carasatorre-Palacios-Rivero
Ecuestre-Concurso completo (Rosario)
11:00 - Cross Country, con Juan Alberto Benitez Gallardo, Luciano Brunello y Marcelo Rawson
Fútbol (Rosario)
15:00 - Selección masculina vs. Uruguay
Gimnasia rítmica (Rosario)
13:00 - Aro, con Agostina Vargas Re, Celeste D´arcangelo y Lara Granero
13:35 - Balón, con Agostina Vargas Re, Celeste D´arcangelo y Lara Granero
17:23 - Tres aros y dos mazas / Final 3+1, con Lara Aimeri, Pilar Cattaneo, Franca Miravet, Milena López y Camila Schaffer
Gimnasia trampolín (Rosario)
16:10 - Sincronizado mixto / Clasificación, con Lucía Maldonado y Tobías Weise Gontier
17:53 - Sincronizado femenino / Clasificación, con Lucía Maldonado y Valentina Podestá
18:37 - Sincronizado masculino / Clasificación, con Tobías Weise Gontier y Santiago Ferrari
Judo (Rosario)
Preliminares a partir de las 10:00
Shiai femenino -48 Kg / Curtos de final, con Mikaela Rojas
Shiai femenino -52 Kg / Cuartos de final, con Nayla Burzio
Shiai femenino -57 Kg / Cuartos de final, con Brisa López
Shiai masculino -81 Kg / Cuartos de final, con Agustín Gil
Shiai masculino -90 Kg / Cuartos de final, con Tomás Quinteros
Shiai masculino -100 Kg / Semifinal, con Ivo Dargoltz
Finales a partir de las 12:30
17:00 - Katame no kata / Final
Lucha (Rosario)
Eliminatorias a partir de las 10:00
Libre hasta 65 Kg masculino, con Agustín Destribats
Libre hasta 74 Kg masculino, con Arnoldo Proboste
Libre hasta 86 Kg masculino, con Jorge Llano
Libre hasta 97 Kg masculino, con Ricardo Báez
Libre hasta 125 Kg masculino, con Catriel Muriel
17:00 a 19:00 - Combates por las medallas de oro y bronce
Rugby 7s (Rosario)
14:44 - Los Pumas 7s vs. Colombia
15:50 - Las yaguaretés vs. Paraguay
17:26 - Los Pumnas 7s vs. Chile
18:32 - Las Yaguaretés vs. Colombia
20:08 - Los Pumas 7s vs. Uruguay
Vóleibol (Rosario)
19:00 - Las Panteras vs. Colombia
Balonmano (Santa Fe)
19:30 - La Garra vs. Perú
Esquí náutico y wakeboard (Santa Fe)
09:00 - Wakeboard femenino / Preliminar, con Eugenia de Armas y Victoria de Armas
09:00 - Wakeboard masculino /Preliminar, con Kai Ditsch y Ulf Ditsch
Sóftbol (Paraná)
14:00 - Por el bronce, selección femenina vs. Perú
Tiro (Recreo)
09:00 - 50 m rifle tres posiciones femenino / Clasificación, con Amalia Fournel y Salma Antorena
09:00 - Trap masculino / Clasificación, con Joaquín Cisneros y Federico Martín Ruiz
11:30 - 50 m rifle tres posiciones femenino / Final
12:30 - Trap femenino / Final, con Mara Kucharsky
14:30 - Trap masculino / Final
Vela (Santa Fe)
Desde las 12:00
iQFoil femenino / Regatas 10 y 11, con Chiara Ferretti
iQFoil masculino / Regatas 10 y 11, con Joaquín Reutemann
Sunfish femenino / Regatas 7 y 8, con Luciana Cardozo
Sunfish masculino / Regatas 7 y 8, con Martín Alsogaray
ILCA 6 femenino / Regatas 7 y 8, con Lucía Falasca
ILCA 7 masculino / Regatas 7 y 8, con Francisco Guaragna Rigonat
Snipe mixto / Regatas 7 y 8, con Florencia Galimberti y Luciano Pesci
Skateboarding (Rafaela)
11:40 - Street femenino / Final, con Morena Domínguez
14:20 - Street masculino / Final, con Mauro Iglesias
Bowling (Vicente López)
08:30 - Individual femenino, con Vanesa Rinke y Mercedes Pérez
12:30 - Individual masculino, con Alexis Plakoudakis y Lucas Legnani
Surf (Mar del Plata)
08:00 - Shortboard masculino / Primera ronda, con Francisco Gil yThiago Pezzatti
08:00 - Shortboard femenino / Primera ronda, con Luciana Indurain y Victoria Muñoz