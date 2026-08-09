Regional Pampeano B: Universitario cortó la racha y se trajo victorias desde Olavarría

Mateo Pandolfi apoyó los dos primeros tries de Las Pirañas. Foto: Archivo La Nueva.

Universitario le dio este domingo a la Unión de Rugby del Sur (URS) los triunfos que se le negaron el sábado a los otros representantes bahienses en el Regional Pampeano.

Las Pirañas logaron "doblete" en su visita a Estudiantes de Olavarría por la sexta y penúltima de la fase clasificatoria del Regional Pampeano B, con triunfos en Primera e Intermedia.

En la división principal el elenco bahiense derrotó al Bataraz por 28 a 7 con punto bonus, para reencontrarse con la victoria luego de cinco partidos. Había ganado por última vez en la fecha 10 del Oficial Oro de la URS, cuando superó a El Nacional 38-33 de visitante.

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En este encuentro los tries del Rojo fueron de Mateo Pandolfi (2), Tobías Andrade y Santiago González Lamponi. Además, hubo cuatro conversiones del capitán Andrade.

Con este resultado en Primera y a una fecha para completarse la fase en curso, el elenco dirigido por Mariano Minnaard podría mejorar su posición a un eventual 6º lugar dependiendo los resultados de la jornada 7. Si le gana a Los 50 la fecha que viene podría asegurar dos localías en la Etapa 2 (Permanencia), que se jugará a tres fechas entre el 5º, 6º, 7º y 8º del actual TRP B.

Hoy en Olavarría el XV bahiense formó con 1. Ignacio Aguilera, 2. Matias Lorenzo, 3. Juan Ignacio Gil; 4. Ernesto Theaux y 5. Aucan Morales; 6. Marcos Torresi, 7. Juan Cruz Fernandez, 8. Mateo Pandolfi; 9. Juan Cruz Gómez y 10. Tobías Andrade (capitán); 11. Santiago González Lamponi, 12. Álvaro Nuñez, 13. Lautaro Carrio, 14. Facundo Freire; 15. Sebastián Barrera. Entrenador, Mariano Minnaard.

Como recambio participaron 16. Dylan Williman, 17. Santino Verón, 18. Julio Nill, 19. Ezequiel Seijas, 20. Lautaro Vera, 21. Giuliano Ghesla, 22. Donato Di Carli y 23. Francisco Castro.

En Intermedia el triunfo de Universitario ante Estudiantes fue por 27-26.

En otros encuentros disputados este fin de semana, Unión del Sur 46-Pueyrredón 22, Los 50 (Tandil) 22-Uncas 0 y Biguá 68-Los Miuras 5.

La séptima y última jornada se jugará entre el próximo sábado 22 y domingo 23 del corriente con estos partidos: Universitario-Los 50, Pueyrredón-Estudiantes (O), Los Miuras-Unión del Sur y Uncas-Biguá.

Clausura Desarrollo

Se disputó parcialmente este domingo la tercera fecha del campeonato Clausura Desarrollo de la Unión de Rugby del Sur.

En uno de los dos cotejos que se jugaron, Universidad Nacional del Sur le ganó a Cazadores de Tres Arroyos por 33 a 19, con tries de Nicolás Nouviale (2), Ezequiel Eliosoff (2) y Juan Francisco Márquez. Dirigió este cotejo el árbitro Omar Villafañe (Sur).

UNS quedó como líder momentáneo hasta tanto jueguen Coronel Suárez RHC-Sol de Mayo, reprogramado para el próximo 20 del corriente según informó el árbitro del partido Ernesto Haack (Sur).

En tanto Pringles RC se anotó su primera victoria en el certamen al ganarle a Palihue-Ferroviario por 29-26 como local, en cotejo dirigido por el árbitro

Tampoco se disputó Puerto Belgrano RHC ante Tres Arroyos RHC porque no viajó la visita. De no reprogramarse, habrá WO para Puerto.

De manera provisional, estas son las posiciones con algunos otros encuentros pendientes: