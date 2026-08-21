El intendente de Puan "no presenta ningún cuadro de gravedad", pero se hará estudios en Bahia

El intendente municipal de Puan, Diego Reyes, permanece estable y bajo observación médica luego de haber sido atendido en el Hospital Municipal de la localidad por un cuadro aislado de hipertensión arterial.

Según informó el Municipio, Reyes había cumplido días atrás con reuniones programadas en Villa Iris y posteriormente realizó una consulta médica en el centro médico local. Tras ser evaluado por el equipo de salud, se indicó que permaneciera bajo tratamiento y observación.

Durante la jornada de hoy, el jefe comunal fue nuevamente evaluado: se le realizaron estudios por imágenes y los controles médicos correspondientes.

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A partir de los resultados obtenidos, Reyes continuará con estudios complementarios en Bahía Blanca, de acuerdo con las indicaciones de los profesionales de la salud.

Desde el Municipio señalaron que el intendente se encuentra estable y que no presenta un cuadro de gravedad. "Transmitimos tranquilidad a toda la comunidad", indicaron.