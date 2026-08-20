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Carmen de Patagones y Viedma avanzan hacia la regulación del servicio de lanchas

La acción apunta a coordinar acciones que permitan ordenar, fortalecer y dar un marco adecuado a esta actividad que vincula a ambas márgenes del río Negro.

Los intendentes de Patagones, Ricardo Marino, y de Viedma, Marcos Castro

Los intendentes de Patagones, Ricardo Marino, y de Viedma, Marcos Castro, coincidieron en una mesa de trabajo junto a representantes de la Prefectura Naval Argentina, lancheros y autoridades vinculadas al transporte y la actividad portuaria.

Del encuentro participaron también, el secretario de Gobierno de Patagones, Matías Pérez; la secretaria de Puertos de Río Negro, Miriam Bezic y el secretario de Transporte de Río Negro, Juan Ciancaglini.

La reunión tuvo como objetivo avanzar en la regularización del servicio de lancheros y coordinar acciones que permitan ordenar, fortalecer y dar un marco adecuado a esta actividad que vincula a ambas márgenes del río Negro.

La Comarca es una las regiones del país que aun conserva el transporte de pasajeros en lanchas, que unen ambas provincias, a través del río negro. (agencia Patagones)

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