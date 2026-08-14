Ben Shelton derrotó a Brandon Nakashima y es campeón del Masters de Canadá

El tenista estadounidense Ben Shelton (10°) se impuso en la final de un torneo plagado de ausencias entre los mejores posicionados del ranking y derrotó a su compatriota Brandon Nakashima (31°) en sets corridos, para consolidarse campeón del Masters 1000 de Canadá, en la ciudad de Montreal.

Su triunfo se dio por 6-3 y 7-6 (4), luego de una hora y media de juego.

Así, el prometedor tenista que es dueño de un saque impresionante sumó el séptimo título ATP singlista de su carrera y el segundo en un torneo Masters 1000.

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Ben Shelton concretó una quincena de ensueño, en la que dejó por el camino a grandes proyectos del tenis actual para volver a ser campeón de un Masters en Canadá, habiendo ganado el primero de su carrera en Toronto en la temporada pasada.

El camino que llevó al georgiano al título comenzó con triunfos ante su compatriota Jenson Brooksby y el belga Zizou Bergs, para luego comenzar una seguidilla de victorias ante jugadores con grandes posibilidades de alcanzar el top 10: superó al brasileño Joao Fonseca (27°), al checo Jakub Mensik (17°) y al estadounidense Learner Tien (19°) en su camino a la gran final.

Por su lado, Nakashima también había sumado grandes triunfos en las rondas pasadas, ante el ítalo-argentino Luciano Darderi (22°) y el prometedor español Rafael Jódar (15°), pero no fue rival para Shelton.

Tras un arranque de partido parejo, el integrante del top 10 pudo quebrar de forma consecutiva en sus dos últimos juegos a la devolución del primer set y no necesitó breaks en el segundo parcial: fue suficiente con ganar dos puntos con el saque de su rival en el tie-break para llevarse el trofeo a casa.

Así, Shelton se continúa consolidando como uno de los jugadores más talentosos de la generación actual, siempre que su castigado hombro derecho le permite jugar, y sumó su séptimo título ATP individual, cuatro de ellos conseguidos en esta temporada: los 500 de Dallas y Múnich, el 250 de Stuttgart y el título conseguido esta noche.

Además, estando apenas en agosto, el tenista estadounidense consiguió títulos en todas las superficies, al ser campeón sobre polvo de ladrillo en Múnich, pasto en Stuttgart, pista dura en Montreal y hard indoor en Dallas.

La conquista vuelve a acercar a Shelton al top 5, el mejor ranking de su carrera, al situarse en el sexto puesto con 3630 puntos, apenas 130 unidades menos que el inoxidable serbio Novak Djokovic.