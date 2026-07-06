Un cambio silencioso que reconfigura el mercado energético

La rápida expansión de los vehículos eléctricos comienza a modificar las proyecciones de demanda de petróleo a nivel global.

En un contexto marcado por la volatilidad geopolítica, las tensiones en Medio Oriente y la incertidumbre sobre el suministro energético, los grandes bancos de inversión incorporan cada vez con mayor peso el impacto de la electrificación del transporte en sus modelos de análisis.

En un reciente informe, Goldman Sachs estimó que la aceleración en la adopción de vehículos eléctricos (EV, por sus siglas en inglés) podría reducir el consumo mundial de crudo hacia finales de 2027.

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Según el escenario considerado, la caída podría oscilar entre 130.000 y 320.000 barriles diarios (bpd), una cifra que comienza a adquirir relevancia para el equilibrio futuro del mercado petrolero.

La entidad financiera elaboró dos hipótesis para evaluar cómo la creciente penetración de los vehículos eléctricos afectará la demanda de combustibles fósiles.

En un escenario denominado de “aceleración temporal”, la participación de los vehículos eléctricos se estabiliza en los niveles observados en mayo de 2026. Bajo esa premisa, el consumo global de petróleo se reduciría en aproximadamente 130.000 barriles diarios hacia diciembre de 2027.

Sin embargo, en un escenario de “aceleración persistente”, que asume la continuidad del ritmo de crecimiento registrado en los últimos meses, el impacto se amplía considerablemente y la demanda mundial podría caer en torno a 320.000 barriles diarios en el mismo período.

El informe destaca que la participación global de los vehículos eléctricos alcanzó el 26,1%, tras registrar un incremento de 3,4 puntos porcentuales, constituyendo uno de los niveles más elevados desde que existen registros comparables.

El principal impulsor de esta expansión continúa siendo China. El gigante asiático registró un aumento de 11,4 puntos porcentuales en la participación de los vehículos eléctricos, consolidándose como el mercado más dinámico y determinante para la evolución global del sector.

Además, 12 de los 15 principales mercados mundiales de movilidad eléctrica mostraron avances en la adopción de estas tecnologías, reflejando una tendencia cada vez más extendida en diferentes regiones.

Vehículos livianos

Goldman Sachs también pone el foco en un segmento que suele recibir menos atención en los análisis tradicionales: los vehículos eléctricos de dos y tres ruedas.

En países asiáticos como India, Vietnam y China, motocicletas, scooters y triciclos eléctricos representan una parte sustancial de las ventas de movilidad eléctrica. Aunque consumen menos energía que los automóviles, su masificación genera un efecto acumulativo significativo sobre la demanda de combustibles líquidos.

Según el banco, este tipo de unidades puede sustituir entre un tercio y la mitad del combustible que reemplazaría un automóvil eléctrico convencional, convirtiéndose en un factor relevante dentro de la transición energética de la región.

Más allá de las fluctuaciones coyunturales vinculadas a conflictos geopolíticos, decisiones de la OPEP o eventuales interrupciones en rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz, la movilidad eléctrica comienza a consolidarse como una variable estructural para el mercado energético global.

La transformación del transporte avanza a un ritmo que obliga a revisar los supuestos históricos sobre el crecimiento de la demanda de petróleo. Si bien el crudo seguirá desempeñando un papel central en la economía mundial durante las próximas décadas, la electrificación del parque automotor ya comienza a introducir cambios concretos en las perspectivas de consumo.

Para los analistas, el desafío ya no consiste en determinar si los vehículos eléctricos afectarán la demanda de petróleo, sino en establecer la velocidad y magnitud con la que esa transformación se materializará en los próximos años.

En Argentina

Los vehículos electrificados (que incluyen híbridos, híbridos enchufables y 100% eléctricos) representan todavía una porción reducida del mercado automotor argentino, aunque vienen creciendo a tasas muy elevadas.

En el caso específico de los autos 100% eléctricos (BEV), en 2024 se patentaron alrededor de 550 unidades, mientras que en 2025 se alcanzaron aproximadamente 1.279 unidades, un crecimiento cercano al 130% interanual.

Si se consideran todos los vehículos electrificados (híbridos, híbridos enchufables y eléctricos), el mercado ya supera las 26.000 unidades anuales, con un crecimiento del 88% respecto del año anterior.