Avanza el RIGI en la minería: el Gobierno aprobó la ampliación del proyecto de litio “Sal de Oro”

El Gobierno nacional aprobó el ingreso de la segunda etapa del proyecto de litio Sal de Oro al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), ubicado en la zona limítrofe entre las provincias de Salta y Catamarca, y que contempla una inversión directa de U$S 547 millones.

El proyecto pertenece a la firma coreana Posco y el objetivo es ampliar su capacidad de procesamiento de recursos minerales en la región, según constató la Agencia Noticias Argentinas.

El presidente, Javier Milei, recibe esta mañana a su par de Corea del Sur Lee Jae-myung en la Casa Rosada.

La aprobación técnica permite avanzar en la construcción de instalaciones diseñadas para obtener una capacidad de producción de 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio.

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Según los datos técnicos del plan de inversión, se proyecta que el funcionamiento pleno de esta planta genere exportaciones por un valor superior a los U$S 300 millones de dólares cada año.

Según indicó Economía, la nueva etapa de inversión "fortalecerá el desarrollo de la cadena del litio" mediante la diversificación de su oferta industrial. La fuente oficial detalla que la finalidad es sumar la producción de carbonato de litio al hidróxido de litio que la compañía ya genera en el país.

El proyecto se orienta a la fabricación de insumos para el mercado global de baterías de movilidad eléctrica. Los responsables de la evaluación técnica señalaron que "estos son dos compuestos de alto valor agregado que potencian la generación de divisas para el país".

Con esta incorporación al régimen de incentivos, la empresa busca consolidar su presencia en el sector minero argentino y aumentar los niveles de exportación de derivados de litio procesados. (N/A)