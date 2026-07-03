Suiza venció a Argelia y espera rival en octavos de final

Suiza venció esta madrugada a Argelia y se quedó con el duelo de 16avos de final del Mundial 2026.

El equipo europeo se impuso por 2 a 0 y por primera vez en su historia avanzó en una fase de eliminación directa.

Los goles del triunfo los anotaron los delanteros Breel Embolo y Dan Ndoye, a los 11 y 46 minutos.

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El encuentro se disputó en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá, y fue dirigido por el argentino Yael Falcón Pérez.

En octavos de final, Suiza se medirá ante el ganador del cruce entre Colombia y Ghana, que se medirán este viernes a las 22.30.

Previamente, Argentina cruzará con Cabe Verde (a las 19) y, antes, chocarán Australia y Egipto (desde las 15).