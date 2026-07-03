El camino a la gloria: con Argentina, cómo se juegan los octavos de final

Finalizó esta noche 16avos de final del Mundial 2026 y, de esta manera, quedó armado el cuadro octavos.

Las 16 selecciones que irán en busca del título comenzarán a medirse este sábado con dos partidos.

Mientras que Argentina jugará recién el martes, ante , desde las 13 y en Kansas.

Esta fase se extenderá hasta ese día y el jueves 9 ya comenzarán los cuartos de final.

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De esta manera, el miércoles 8 será el primer día sin acción mundialista desde su inicio el pasado 11 de junio.

Así quedaron los cruces:

*Sábado

14hs: Canadá vs Marruecos

18hs: Paraguay vs Francia

*Domingo

17hs: Brasil vs Noruega

21hs: México vs Inglaterra

*Lunes

16hs: Portugal vs España

21hs: Estados Unidos vs Bélgica

*Martes

13hs: Argentina vs Egipto

17hs: Suiza vs Colombia