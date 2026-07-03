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Mundial FIFA 2026.

El camino a la gloria: con Argentina, cómo se juegan los octavos de final

Comienzan este sábado con dos partidos y culminan el martes.

Foto: AFA

Finalizó esta noche 16avos de final del Mundial 2026 y, de esta manera, quedó armado el cuadro octavos.

Las 16 selecciones que irán en busca del título comenzarán a medirse este sábado con dos partidos.

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Mientras que Argentina jugará recién el martes, ante , desde las 13 y en Kansas.

Esta fase se extenderá hasta ese día y el jueves 9 ya comenzarán los cuartos de final.

De esta manera, el miércoles 8 será el primer día sin acción mundialista desde su inicio el pasado 11 de junio.

Así quedaron los cruces:

*Sábado

14hs: Canadá vs Marruecos

18hs: Paraguay vs Francia

*Domingo

17hs: Brasil vs Noruega

21hs: México vs Inglaterra

*Lunes

16hs: Portugal vs España

21hs: Estados Unidos vs Bélgica

*Martes

13hs: Argentina vs Egipto

17hs: Suiza vs Colombia

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