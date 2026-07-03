El camino a la gloria: con Argentina, cómo se juegan los octavos de final
Comienzan este sábado con dos partidos y culminan el martes.
Finalizó esta noche 16avos de final del Mundial 2026 y, de esta manera, quedó armado el cuadro octavos.
Las 16 selecciones que irán en busca del título comenzarán a medirse este sábado con dos partidos.
Mientras que Argentina jugará recién el martes, ante , desde las 13 y en Kansas.
Esta fase se extenderá hasta ese día y el jueves 9 ya comenzarán los cuartos de final.
De esta manera, el miércoles 8 será el primer día sin acción mundialista desde su inicio el pasado 11 de junio.
Así quedaron los cruces:
*Sábado
14hs: Canadá vs Marruecos
18hs: Paraguay vs Francia
*Domingo
17hs: Brasil vs Noruega
21hs: México vs Inglaterra
*Lunes
16hs: Portugal vs España
21hs: Estados Unidos vs Bélgica
*Martes
13hs: Argentina vs Egipto
17hs: Suiza vs Colombia