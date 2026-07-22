El Gobierno abrió las ofertas económicas de la Etapa III que abarca a 11 provincias

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este miércoles la apertura de las ofertas económicas de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, que atraviesa 11 provincias.

El proyecto busca concesionar más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales mediante inversión privada.

Esta etapa comprende ocho tramos ubicados en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza.

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Los tramos comprendidos en esta etapa son:

Tramo Centro: 681 km sobre las RN 9, 19 y 34.

Tramo Mesopotámico: 276 km sobre las RN 12 y 18.

Tramo Centro-Norte: 536 km sobre la RN 34.

Tramo Noroeste: 596 km sobre las RN 9, 34, 66, 1V66 y A-016.

Tramo Litoral: 547 km sobre las RN 12 y 16.

Tramo Noreste: 456 km sobre las RN 12 y 105.

Tramo Chaco-Santa Fe: 497 km sobre la RN 11.

Tramo Cuyo: 329 km sobre la RN 7.

“Con este nuevo avance, la Red Federal de Concesiones continúa el proceso para incorporar más de 9.000 km de rutas nacionales estratégicas, por donde circula aproximadamente el 80 % del tránsito del país”, aseguró el ministro en un posteo en redes sociales.

La estrategia oficial para ampliar la infraestructura sin comprometer el equilibrio fiscal

La decisión de avanzar simultáneamente con nuevas concesiones nacionales y con el traspaso de rutas a las provincias se inscribe en la estrategia que el Gobierno para apuntalar el crecimiento económico a través de inversiones en infraestructura, sin recurrir a un esquema tradicional de obra pública financiada por el Estado.

A comienzos de julio, cuando presentó el programa financiero para los próximos 18 meses, Caputo sostuvo que el país dará un “salto muy importante” en infraestructura. que estará impulsado por privatizaciones y concesiones.

El ministro mencionó, además de la privatización de Transener y la concesión de la Hidrovía, la futura licitación del Belgrano Cargas y las concesiones de rutas nacionales como proyectos destinados a reforzar el crecimiento de la economía.

La iniciativa también coincide con las negociaciones que la Nación mantiene con distintas provincias interesadas en asumir la gestión de corredores nacionales que hoy tienen concesiones vigentes.

En varios distritos, el reclamo por el deterioro de las rutas y la necesidad de mejorar la infraestructura logística para sectores como el agro, la minería y los hidrocarburos aceleró las conversaciones para avanzar con nuevos convenios previstos por el decreto 253. (TN y N/A)