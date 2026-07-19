No llores por mí Argentina... ¿¡Cómo no vas a llorar con este video!?

"No llores por mí, Argentina", una de las expresiones más icónicas de la cultura popular y mundialmente famosa gracias al musical Evita de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, popularizando el discurso de Eva Perón desde el balcón de la Casa Rosada, lo tomó la cuenta fanatics para simbolizar el retiro de Lionel Messi.

"Los fanáticos no lo dejarán colgar los guantes. Después de hoy, intentarán colgar esta camiseta para siempre. En su casillero, en museos, en estadios. Pero no pueden. No hoy. Porque primero tendrán que arrancarle su camiseta de la espalda. Él no puede colgarla. No mientras tú sigas usándola", dice el resumen.

Mirá el video: